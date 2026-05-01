Trump insiste en cambiar el nombre del Golfo de México tras diálogo con Sheinbaum: ‘Sí voy a hacerlo’

Donald Trump volvió a referirse al cambio de nombre del Golfo de México durante una cena privada en Florida.

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este viernes sobre su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, al imitar su voz mientras reafirmaba su postura de renombrar el Golfo de México como el ‘Golfo de América’, un tema que ha generado debate político y diplomático entre ambos países.

“Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet”, dijo Trump durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, celebrada este viernes en Florida.

“Con su hermosa voz me ha dicho ‘presidento, presidento, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’, oh sí voy a hacerlo, le respondí”.

Trump dijo “presidento, presidento” en una mala traducción que quiso hacer del español.

Los asistentes a la cena, entre ellos empresarios, funcionarios e invitados seleccionados, se rieron ante el comentario del republicano.

Trump reaviva polémica por el Golfo de México

Trump decidió volver a tocar la polémica sobre el nombre del Golfo de México que él reactivó en enero de 2025, cuando el presidente estadounidense planteó públicamente la posibilidad de referirse a la zona como ‘Golfo de América’ en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos.

La propuesta generó rechazo inmediato del Gobierno de México, encabezado por Sheinbaum, que defendió la denominación histórica del golfo y advirtió que no aceptará cambios unilaterales sobre su nombre en foros internacionales ni en mapas oficiales.

Apenas en febrero pasado, Trump aseguró que México había aceptado el cambio de nombre del Golfo de México a ‘Golfo de América’, aunque reconoció que el gobierno de Claudia Sheinbaum “no estaba encantado” con la decisión.

Según el mandatario, el acuerdo se habría dado en el marco de conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y argumentó que el ajuste responde a que Estados Unidos concentra la mayor parte de la línea costera del golfo.

Según explicó Trump, Estados Unidos “tiene el 92 por ciento de la costa”, aunque esta es una afirmación incorrecta independientemente del cálculo que se emplee para establecer cuánta costa tiene cada uno de los muchos países que se sitúan en la zona.

“Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo”, dijo en aquella ocasión en una rueda de prensa.