Sheinbaum ‘se la canta’ a Trump: ‘No vamos a permitir la intromisión’ de EU en asuntos de México

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que 'nunca había sucedido' que el Gobierno de EU pidiera la extradición de un gobernador mexicano en funciones.

El Gobierno de México no permitirá la “intromisión” de Estados Unidos en asuntos internos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum por la acusación contra el gobernador Rubén Rocha Moya por narcotráfico.

“Debe quedar claro: Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen solo al gobierno de México”, dijo en la ‘mañanera’ de este jueves 30 de abril.

Claudia Sheinbaum agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá proceder con la solicitud de extraditar al gobernador Rubén Rocha solo si hay “pruebas contundentes e irrefutables”.

“Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, acusó.

Sheinbaum remarcó que cuando tomó posesión de la Presidencia “juré hacer cumplir con la Constitución” y subrayó que su administración “no cubrirá a nadie que haya cometido un delito”.

“México tiene una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Verdad, justicia y defensa de la soberanía", apuntó.

Esto sabemos de la acusación de EU contra Rubén Rocha

El gobernador de Sinaloa es señalado junto con un grupo que también incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, de participar en un esquema de protección al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos.

Los funcionarios protegieron a líderes del Cártel de Sinaloa de ser investigados, arrestados y enjuiciados; además, presuntamente habrían entregado información confidencial de seguridad y del Ejército para facilitar las actividades delictivas del grupo, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.

La acusación del Gobierno de Donald Trump incluye a las siguientes personas:

Enrique Díaz Vega - Exsecretario de Finanzas y Finanzas de Sinaloa,

Dámaso Castro Zaavedra - Vicefiscal de Sinaloa,

Gerardo Mérida Sánchez - Exsecretario de Seguridad de Sinaloa,

Marco Antonio Almanza Avilés - Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa,

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’,

José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, y

Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’.

La presidenta Sheinbaum destacó que “nunca en la historia” se había dado el caso de que una administración de Estados Unidos iniciara un proceso contra un gobernador mexicano en funciones.

“Pongámoslo al revés, que la Fiscalía General de la República estuviera investigando a gobernadores, senadores de otros países. ¿Qué pensarían los otros países? ¿Qué pensaría el pueblo de un país si la Fiscalía General de la República presentara una orden de extradición? Eso no quiere decir que no se investigue", puntualizó.

La mandataria criticó que, según la información enviada por Estados Unidos las pruebas se basan en el “dicho de una persona” y que el Departamento de Justicia haya incluido una hoja de papel como supuesta prueba de la culpabilidad de Rubén Rocha en un esquema de sobornos para proteger a criminales.

¿Cuál es el proceso para determinar si procede orden de extradición de Rocha Moya?

Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la solicitud con fines de extradición contra Rubén Rocha y otras 9 personas el pasado martes 28 de abril.

Tras esto, la Cancillería envió los documentos a la Fiscalía de Ernestina Godoy para iniciar la investigación correspondiente. Una vez que concluyan las pesquisas, la FGR enviará a la SRE su opinión sobre si la solicitud de extradición procede o no.