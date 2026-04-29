Mezcla mexicana se recupera: Alcanza los 107.52 dólares por barril, su mayor nivel desde junio de 2022

También otros precios de referencia del crudo cerraron la jornada con alzas. (Foto: Especial)

El precio de la mezcla mexicana de exportación cerró este miércoles en 107.52 dólares por barril, lo que representó un incremento de 5.6 por ciento respecto al día previo, reveló la cotización diaria publicada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

De esta forma, el precio de referencia de la mezcla mexicana acumuló nueve días al alza y dos días consecutivos por arriba de los 100 dólares, nivel que no se alcanzaba desde principios de abril.

El precio de venta del ‘oro negro’ mexicano se encuentra 39 por ciento por arriba de lo previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este año, ya que los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027 prevén un precio promedio de 77.3 dólares por barril.

¿Cuál fue el precio del West Texas Intermediate y el Brent?

Los Pre-Criterios prevén que por cada dólar adicional en el precio del petróleo se generen cerca de 9.6 mil millones de pesos extra en ingresos petroleros.

También otros precios de referencia del crudo cerraron la jornada con alzas. El WTI alcanzó los 110.38 dólares por barril, lo que representó un incremento de 8.26 por ciento respecto a la jornada anterior, así como su mayor nivel desde el 5 de abril.

Por otra parte, el Brent cerró su jornada en 93.61 dólares por barril, un incremento de 5.32 por ciento, según datos de la plataforma Investing.

Gasolineros aportarán 10 centavos para disminuir precio de diésel

En medio del incremento de precios de energéticos, el sector gasolinero en México acordó sumarse al esfuerzo del gobierno federal para reducir el precio del diésel hasta los 27 pesos por litro, mediante una aportación directa de 10 centavos por parte de los empresarios, en un esquema que también contempla un mayor estímulo fiscal por parte de la autoridad y un ajuste en los precios mayoristas de Pemex, señaló Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional.

El acuerdo fue alcanzado tras una reunión entre autoridades de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y representantes del sector, como parte de una estrategia para contener el impacto inflacionario derivado del encarecimiento internacional de los combustibles.

El mecanismo plantea que el gobierno federal incremente los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para reducir los precios en terminales de almacenamiento y reparto, mientras que Pemex aplicaría un descuento cercano a 90 centavos por litro.

A este esfuerzo se sumaría el sector gasolinero con una reducción adicional de 10 centavos, con el objetivo de alcanzar una disminución total de un peso respecto a los niveles actuales, que rondan los 28 pesos por litro.

Félix Robelo subrayó que se trata de una medida temporal, sujeta a la evolución del conflicto en Medio Oriente, que ha presionado al alza los precios internacionales del petróleo.

“Mientras tengamos el crudo por arriba de los 100 dólares por barril, seguiremos viendo precios elevados en combustibles”, advirtió.

Ante este escenario, el sector solicitó al gobierno medidas adicionales de apoyo, particularmente en materia regulatoria. Entre las propuestas destaca la reducción temporal de costos asociados a trámites y cumplimiento normativo, los cuales inciden directamente en el precio final por litro.

El acuerdo, enfatizó, no es definitivo. Las autoridades y el sector mantendrán mesas de diálogo para evaluar su efectividad y ajustar las medidas conforme evolucionen los precios internacionales y las condiciones del mercado interno.