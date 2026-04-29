El portaaviones USS Gerald R. Ford se retira de Medio Oriente y regresa a EU tras 309 días en el mar

El portaaviones permaneció casi un año fuera de las costas de Estados Unidos.

El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio en los próximos días para volver a Estados Unidos, luego de haber sido uno de los tres buques empleados por las fuerzas armadas para el bloqueo naval contra los puertos iraníes.

El buque, que ha permanecido desde el 10 de junio de 2025 fuera de Estados Unidos cumpliendo con diversas misiones en Europa y frente al Estrecho de Ormuz, en las costas de Irán, finalmente volverá en las próximas semanas, de acuerdo con medios locales.

El portaaviones es uno de los tres de su tipo, junto al USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln, que han servido en la guerra de Irán. La embarcación volverá con 4 mil 500 marinos.

El navío estadounidense participó en el bloque que Donald Trump mantiene en el Estrecho de Ormuz. (X: @CVN78_GRFord)

Su estadía en el mar de 309 días constituye un récord para un portaaviones estadounidense moderno, de acuerdo con The Washington Post.

Portaaviones sufrió un incendio y averías

Durante su despliegue se han reportado algunos incidentes, como un incendio en una de sus lavanderías que dejó algunos heridos y problemas recurrentes con los inodoros.

En paralelo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán se mantiene en una fase de tensión pese al alto el fuego indefinido.

Autoridades del Pentágono han señalado que el repliegue parcial de activos como el USS Gerald R. Ford no implica una desescalada inmediata del conflicto con Irán, ya que otros grupos de combate permanecen en la región.