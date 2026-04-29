Del azul al ‘fosfo-fosfo’… y sin mayoría: Alcaldesa de León salta a Movimiento Ciudadano tras dejar el PAN

Movimiento Ciudadano 'arropa' a la alcaldesa de León tras su salida del PAN y la proyecta como figura clave rumbo a 2030.

El Partido Movimiento Ciudadano (MC), presentó este miércoles a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, como su nueva integrante.

En días pasados, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, postuló a Alejandra Gutiérrez Campos como su carta fuerte para la gubernatura de Guanajuato en el 2030.

Apenas el pasado 22 de abril, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez presentó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) después de más de 20 años de militancia panista, y una semana después, ya fue presentada como integrante del movimiento ‘fosfo-fosfo’.

El día que presentó su renuncia como militante panista, la presidenta municipal de León dijo “renuncio porque llevo años aguantando los ataques del poder, porque han hecho todo por intentar descarrilar nuestro gobierno, porque convirtieron el PAN en un instrumento que está dañando a León y eso no lo puedo permitir”.

“León no es de un partido”, dice alcaldesa tras romper con el PAN

La tarde de este miércoles 29 de abril, la alcaldesa de León fue presentada como nueva integrante de Movimiento Ciudadano, en un acto encabezado por el coordinador nacional de MC Jorge Alvarez Máynez y por el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas.

El evento fue denominado ‘La alternativa es nuestra’ y se realizó en los jardines del hotel Hotsson de la ciudad de León, donde se concentraron decenas de militantes y liderazgos de Movimiento Ciudadano en Guanajuato.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, fue presentada como nueva integrante de Movimiento Ciudadano.

En su mensaje, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez agradeció la apertura y la disposición que encontró en la dirigencia nacional de MC para arroparla tras su renuncia al panismo.

La expanista también aprovechó el escenario para mandarle un mensaje a su expartido.

“León no es de un partido político, Guanajuato no es de un partido político. Guanajuato es la de la gente. Muy mal que se sienten dueños (…) cuando se sienten dueños de la voluntad de la gente, estamos perdidos”, dijo.

La alcaldesa mencionó que aunque no fue una decisión sencilla, optó por Movimiento Ciudadano para seguir sirviendo y gobernando a la gente de León.

“Si algo me da valor y si algo me da dar un paso al frente es el cariño de la gente de León, porque nunca me dejan sola, porque son quienes han estado en las buenas y en las malas, gracias, ustedes son el motor y son la razón de ser”, señaló Alejandra Gutiérrez.

MC ve en Alejandra Gutiérrez su carta fuerte rumbo a 2030

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez le dio la bienvenida a Alejandra Gutiérrez Campos.

Máynez dijo que Guanajuato debe volver a ciudadanizar las decisiones y a hacer de la iniciativa privada un aliado.

El líder de MC señaló que Guanajuato necesita soluciones en materia de agua y movilidad y que por eso, respaldan y actuarán con responsabilidad acompañando a Alejandra Gutiérrez Campos para hacer “un gran gobierno en León durante el próximo año y medio”.

Jorge Alvarez dijo que Guanajuato necesita una alternativa y no fuerzas políticas que estén peleando por tener el control, en referencia al PAN y Morena.

“Me dio mucha tristeza por los ciudadanos de Guanajuato ver la mezquindad, la precariedad política, la falta de ética, e incluso el sentido de oportunismo con el que reaccionaron muchos actores políticos del Estado a la valiente decisión que tomó Alejandra Gutiérrez”, dijo el dirigente naranja.

En días pasados, previo a este encuentro con la militancia naranja, Álvarez Máynez declaró que la alcaldesa de León, es “la carta más importante para encabezar un movimiento de cambio en Guanajuato”.

“Gobernar León es la mejor carta de presentación que puede tener y además lo ha venido haciendo en coordinación institucional y con muchísima categoría en una relación cordial con el gobierno del estado y con el gobierno federal”, argumentó Máynez.

Con solo 2 votos, MC queda en minoría en el Ayuntamiento de León

Si bien la alcaldesa de León ya encontró refugio político en Movimiento Ciudadano, en su función de gobernar no la tiene fácil.

Antes, con una mayoría panista que ella encabezaba en el Ayuntamiento de León, podía hacer y deshacer. Pero ahora, ya sólo tendrá dos votos, el de ella y el de otra regidora de MC.

La bancada del PAN, conformada por dos síndicos y siete regidores, ya advirtieron que no renunciará a su partido.

El síndico panista Roman Cifuentes Negrete, declaró que si la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos quiere tener gobernabilidad, tendrá forzosamente que transitar con un acuerdo político durante el año y medio que le resta a la administración municipal 2024-2027.

“Ella encabeza la administración pública, y el PAN es mayoría en el Ayuntamiento, donde es el cuerpo colegiado es quién toma las decisiones y por ser la mayoría panista vamos a ser muy responsables y serios. Vamos a trabajar por el bien de León.

“Que no quepa duda: aquí (en León) gobierna el PAN”, afirmó el síndico Roman Cifuentes.