Cortocircuito provoca incendio en Hospital La Raza: Evacúan a 300 personas, incluidos pacientes graves

Elementos de la Cruz roja auxiliaron a pacientes y trabajadores tras el incendio en el Hospital La Raza.

Un incendio en la Ciudad de México provocó que 300 personas fueran evacuadas del Hospital La Raza la tarde de este miércoles 29 de abril, según informaron las autoridades.

Bomberos de la Ciudad de México se trasladaron al lugar y comprobaron que el incendio comenzó por un corto circuito, por lo que intervinieron en parte del inmueble para reparar el daño y hacer que volviera a operar el hospital.

Derivado del incendio, la parte baja del hospital se llenó de humo, lo que provocó la evacuación de trabajadores de pacientes de terapia intensiva.

El incendio, que ocurrió cerca de las 17:00 horas, fue controlado, y los pacientes no serán trasladados a otros hospitales, solo se moverán de área dentro del inmueble.

Sin embargo, Nmás reportó que aún hay familiares de pacientes que no han recibido información sobre su estado de salud tras ser evacuados.

Se espera que a lo largo de la noche se restablezca el servicio en el hospital en su totalidad.

Tarde de incendios en CDMX: Arde fábrica en Azcapotzalco

Este miércoles también se registró un incendio en una fábrica de telas en la colonia Santa Lucía, Azcapotzalco, que dejó una extensa columna de humo que se observó desde distintos puntos de la Ciudad de México.

Los Bomberos acudieron a la fábrica de 3 mil metros cuadrados de extensión y trabajaron durante horas para sofocar el fuego, sin que se reporten heridos ni daños en edificios aledaños.

Debido al incendio en Azcapotzalco, fueron desalojadas unas 20 personas en la zona, sin que aún se comprueben las causas del fuego ni los daños estimados para la fábrica.

Los Bomberos de la Ciudad de México reportaron estos incidentes luego de que el martes 28 de abril se reportara el derrumbe en una casa abandonada en la Colonia Roma, que tampoco dejó heridos pero sí dañó un edificio aledaño y un auto debido a la caída de escombros.

Con información de Nmás.