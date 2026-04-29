Ving Rhames, de ‘Misión Imposible’, se desmaya en restaurante: ¿Qué le pasó al actor?

El actor Ving Rhames colapsó mientras comía con su familia y fue hospitalizado (Foto: IA Gemini).

Ving Rhames, reconocido por su participación en la película Misión Imposible, sufrió un colapso mientras comía con su familia en un restaurante de Los Ángeles este miércoles, lo que activó una respuesta de emergencia médica y su traslado inmediato a un hospital.

El incidente, reportado inicialmente por TMZ, generó atención sobre el estado de salud del actor de 66 años, luego de que se confirmara que fue atendido por paramédicos tras perder el conocimiento en su mesa.

¿Qué le pasó a Ving Rhames tras desmayarse en restaurante en Los Ángeles?

De acuerdo con información de TMZ, el actor se encontraba en un restaurante cuando se desvaneció repentinamente, en un episodio en el que, según un testigo citado por el medio, “parecía entrar y salir de la conciencia”.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió la llamada de emergencia alrededor de la 13:40, hora local, por un hombre de aproximadamente 60 años, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Paramédicos evaluaron y atendieron al actor antes de llevarlo a un centro médico, en un caso descrito oficialmente como una “condición médica no confirmada”, según declaraciones recogidas por Entertainment Weekly (EW).

¿Por qué se desmayó Ving Rhames? Esto se sabe sobre su estado de salud

Un representante del actor indicó que el episodio pudo estar relacionado con el calor, hipótesis que se manejó mientras Rhames permanecía bajo observación médica tras el incidente.

En declaraciones a TMZ, su equipo señaló que se creía que el actor “tuvo un episodio por calor”, aunque no se precisó un diagnóstico definitivo al momento del traslado hospitalario.

Horas después, su representante confirmó que el actor fue dado de alta y se dirigía a su casa, en condiciones estables. “Se siente bien” y “bromeaba al salir del hospital”, indicó la misma fuente.

Tras recibir atención médica, el actor evolucionó favorablemente. Su representante aseguró que, después de hablar con él, “sonaba como el Ving de siempre” e incluso “hizo un comentario humorístico”, según EW

La actualización posterior también indicó que Rhames abandonó el hospital por su propio pie y sin complicaciones aparentes, luego de permanecer en observación tras el incidente.

¿Quién es Ving Rhames? Trayectoria del actor de ‘Misión Imposible’ y ‘Pulp Fiction’

Ving Rhames es ampliamente conocido por interpretar a Luther Stickell en las ocho entregas de Misión Imposible, siendo uno de los pocos actores que ha participado en toda la franquicia junto al reconocido actor Tom Cruise.

Además, ha formado parte de producciones como Pulp Fiction del director Quentin Tarantino, así como de otros proyectos cinematográficos y televisivos, incluyendo la docuserie History’s Deadliest With Ving Rhames, estrenada en 2026.

En su carrera, también ha recibido reconocimientos como un Globo de Oro y una nominación al Emmy por su interpretación como el personaje protagónico en Don King: Only in America, una producción de HBO estrenada en 1997.

Recientemente, el actor ha continuado activo en la industria con proyectos en cine y televisión, además de mantener presencia en contenidos documentales centrados en desastres y fenómenos históricos.