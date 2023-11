Tom Cruise y las polémicas en su vida a raíz de la cienciología: Divorcios, críticas y más

La cienciología es una filosofía religiosa con un sistema de creencias propia, conocida porque algunos famosos la profesan, entre ellos Tom Cruise, considerado uno de los más fieles creyentes dentro de la farándula internacional.

Y para muestra lo que hizo recientemente en una de sus visitas a la Oficina de Enlace Continental de la Iglesia de Cienciología y a la Organización de Mensajeros del Comodoro en Sussex, Inglaterra, donde hubo una reunión a la que asistieron todos aquellos que la profesan.

A las afueras del sitio se encontraban manifestantes en contra de esta filosofía con pancartas, y para evitarlos, el actor llegó en su helicóptero personal poco antes de las 16:00 horas, tiempo local, del viernes 3 de noviembre.

La sede donde se realizó dicha reunión de la religión fundada por el escritor de ciencia ficción, L. Ron Hubbard, reunió a miles de creyentes, entre ellos algunos famosos como en el caso de Tom Cruise.

Tom Cruise acudió el viernes pasado a Inglaterra para una reunión de cienciología. (Foto: Instagram @topgunmovie)

Tom Cruise y los problemas que la cienciología ha traído a su vida

Los primeros pasos de Tom Cruise en la cienciología fue en la década de 1990 gracias a su primera esposa, Mimi Rogers, quien lo introdujo en la misma y a lo largo de su vida le ha costado distintas relaciones personales, que terminaron en polémica, así como críticas a su postura.

“Es como si estuviéramos aquí para ayudar. Si eres un cienciólogo, ves la vida, las cosas, tal como son, en todo su esplendor, su perplejidad. Y cuanto más sabes como cienciólogo, más te abruma”, dijo Tom Cruise en una ocasión sobre la cienciología.

Tom Cruise llamó a la psiquiatría ‘pseudociencia’

En 2005, Tom Cruise criticó el uso de fármacos para tratar la depresión, señalando directamente a la actriz Brooke Shields, quien tomó un medicamento llamado paxil, usado para tratar este tipo de trastornos.

Además, calificó la psiquiatría como una “pseudociencia”, considerando que no era necesario acudir con especialistas de la salud mental ni tomar medicamentos para tratar ciertas afecciones, como la depresión o la ansiedad.

En aquel entonces, Shields le respondió en un artículo de opinión que publicó para The New York Times, donde declaraba: “Esos medicamentos y las sesiones de terapia fueron los que me salvaron a mí y a mi familia”. Posteriormente, el actor le habría ofrecido disculpas por expresarse de esa forma hacia ella, pero sin cambiar su postura sobre el tema.

Tom Cruise considera que la psiquiatría es una 'pseudociencia'. (Foto: Instagram @topgunmovie)

Los matrimonios fallidos de Tom Cruise por la cienciología

Algunas de las relaciones personales del actor de Top Gun: Maverick también se han visto afectadas gracias a la cienciología, como las que tuvo con Katie Holmes y Nicole Kidman.

Cuando fue pareja de Kidman, el actor se alejó de la cienciología un tiempo, e incluso la iglesia de esta religión llegó a considerar a la actriz de Los Otros como una “mala influencia” para Cruise, por lo que buscó la forma de distanciarlos.

Entre las formas que encontraron para esto fue hacer una especie de intervención para que el actor de Misión Imposible ‘retomara el camino’, de acuerdo con el libro A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology, del escritor Mike Rinder.

Incluso se ha llegado a hablar de que espiaban a Nicole Kidman, aunque esto no se ha comprobado.

En el caso de su relación con Katie Holmes, la actriz habría solicitado el divorcio ya que no quería que Suri, la hija que tienen en común, se involucrara en esos temas.

Las relaciones fallidas de Tom Cruise también tienen que ver con la cienciología. (Bloomberg)

“La cienciología considera a Katie una persona supresiva, un enemigo, y por lo tanto Tom cree, como todos los cienciólogos, que no puede estar conectado con Suri”, explicó Leah Remini, exmiembro de la cienciología, hace un tiempo.

Leah Remini reveló situaciones que vivió con Tom Cruise por la cienciología

Precisamente, la actriz Leah Remini escribió un libro llamado Troublemaker: surviving Hollywood and Scientology, mismo en el que comparte algunas de las situaciones que vivió con Tom Cruise mientras ambos pertenecían a la cienciología.

Una de estas fue la presión que hizo Tom sobre ella cuando se iba a lanzar un documental en el que se hablaba negativamente de la iglesia, que se transmitiría en la CBS.

No obstante, también han negado todas las declaraciones de Remini y el trabajo expuesto en diversos documentales.