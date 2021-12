Nicole Kidman confiesa que ha sido rechazada en Hollywood por su edad

Nicole Kidman es una de las actrices en la industria de Hollywood que está orgullosa de su edad y no se queda callada ante la discriminación que se sufre diariamente, sobre todo las mujeres, al cumplir más de 40 años, así como lo hizo saber en su discurso en los Screen Actors Guild Awards de 2018.

Esta vez volvió a la carga y aseguró que gracias a su interpretación de la comediante y actriz Lucille Ball en su más reciente película Being the Ricardos es que pudo reflexionar e identificarse más con la temática. En una entrevista con Dujour, vía People, admitió que a una edad adulta es más difícil conseguir un papel, pues se sufre un mayor rechazo.

“Existe un consenso en la industria de que, como actriz, a los 40 años, has terminado. Nunca me senté en una silla y escuché a alguien decir: ‘Ya pasó tu fecha de vencimiento’, pero he vivido ocasiones en las que estás siendo rechazada y la puerta está cerrada para ti. Definitivamente eso está cambiando y moviéndose, pero de eso se trata Being the Ricardos”, agregó.

La actriz de 54 años confió en que el panorama ha cambiado a comparación de como era hace cierto tiempo debido a que existen más oportunidades y específicamente recordó una parte del filme dirigido por Aaron Sorkin.

“Hay una escena en la que dicen: ‘Tienes 39 años, y eso es todo. Ya terminó para ti’. Conozco ese sentimiento. En cierto modo lo tuve. Y fue como ‘ok’. Cuando la televisión de repente le abrió una puerta a ella, también me abrió una puerta a mí”, le dijo hace poco a Today.

Being the Ricardos cuenta con nominaciones para las próximas entregas de los Globos de Oro y los Critic’s Choice Awards. El elenco lo completan Javier Bardem, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Clark Gregg, Robert Pine, Linda Lavin, Christopher Denham, Jake Lacy, Nelson Franklin y John Rubinstein.