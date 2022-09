Tom Cruise y Sandra Bullock se lanzan contra Paramount: ‘Nos roban millones’

Tom Cruise y Sandra Bullock han señalado que los ingresos que Paramount les otorga no corresponden a lo que la productora recibe de otras alianzas.

Después de años de pérdidas y un rendimiento decepcionante, el estudio de cine Paramount Pictures ha obtenido sus mejores resultados de taquilla en una década. Las primeras cinco películas que estrenó en los cines este año se abrieron en el primer puesto, culminando con Top Gun: Maverick, la película más taquillera del año hasta el momento.

Pero no todos están de celebración. Muchas de las estrellas y productores de estas películas, incluidos Tom Cruise, Sandra Bullock y los creadores de Jackass, creen que se perderán millones de dólares debido a un acuerdo que involucra a Paramount, su servicio de transmisión Paramount+ y el canal de cable.

¿Qué pasa con Paramount Pictures?

Epix, propiedad de Amazon.com Inc. Las estrellas de cine, los productores y los cineastas a menudo obtienen una parte de las ganancias de sus películas, incluida una parte de las ventas digitales y las licencias a terceros. Esos días de pago pueden ascender a decenas de millones de dólares en una gran película como Top Gun: Maverick, protagonizada por Cruise, o millones en un éxito de menor escala como The Lost City, protagonizada por Bullock.

Los participantes en las ganancias de las películas de Paramount creen que sus ganancias están por debajo de lo que deberían ser porque el estudio recibe menos de Epix que otros estudios en acuerdos similares, según varias personas familiarizadas con las conversaciones. Los representantes del talento se han reunido con Paramount para pedir dinero extra, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones continúan.

¿Actores demandarían a Paramount Pictures?

Si bien nadie ha amenazado con una demanda todavía, los abogados están evaluando sus opciones. Una posibilidad es que los sindicatos de Hollywood tomen medidas. Los gremios también recolectan residuos en estas películas, y el acuerdo de Paramount con Epix significa que ellos también pueden haber perdido millones de dólares en relación con lo que obtienen de otros estudios. Los gremios se negaron a comentar.

Los representantes de Cruise, Bullock y la estrella de Jackass Johnny Knoxville no respondieron a las solicitudes de comentarios. En un comunicado a Bloomberg News, Paramount dijo que no ha tenido una participación en Epix durante cinco años y que “nuestros acuerdos se celebran a precios de mercado”.

Los abogados y agentes siempre se han quejado de la “contabilidad de Hollywood”, en la que los estudios exageran los costos y disfrazan las ganancias para no compartir las ganancias con los socios financieros. Ambas partes preferirían evitar una demanda, pero ha habido algunos casos importantes en la última década. AMC Networks Inc. se vio obligada a pagar 200 millones de dólares a uno de los creadores de The Walking Dead, mientras que Fox resolvió una disputa multimillonaria con los participantes del programa Bones.

A los trabajadores les preocupa que el auge de los servicios de transmisión haya facilitado aún más que los estudios oculten sus ganancias de los talentos a través de negocios propios. La mayoría de los estudios solían otorgar licencias de sus películas a redes de cable premium como HBO, pero ahora las otorgan a servicios de transmisión, a menudo de su propiedad.

Warner Bros. pone sus películas en HBO Max, Walt Disney Co. envía sus películas a Disney+ y Universal tiene un acuerdo con su hermano corporativo, Peacock.

Universal también llegó a un acuerdo con Amazon. Los servicios de transmisión generalmente no otorgan licencias de sus películas originales a otros. En lugar de darle al talento una parte de la propiedad de un proyecto, Netflix Inc., Amazon y Apple Inc. compran sus derechos por adelantado.

El Gremio de Escritores ya obtuvo 42 millones de dólares en arbitraje de Netflix por lo que el sindicato llamó “autonegociación” y 4 millones de dólares de Amazon en residuos.

Paramount Pictures: Acuerdos y licencias

Paramount y Epix no son propiedad de la misma empresa, pero solían serlo. Paramount, Lions Gate Entertainment Corp. y Metro-Goldwyn-Mayer crearon Epix en 2008 como medio para sus películas. Si bien estas empresas esperaban que Epix se convirtiera en un jugador viable, nunca alcanzó la estatura de HBO, Showtime o Starz.

Para generar dinero extra, Epix sublicenciaba películas a Amazon. Talent no reclamó en ese momento porque Epix estaba pagando tarifas similares a otros servicios de transmisión y redes de cable, dijeron algunas fuentes familiarizadas con la situación.

En 2017, MGM tomó el control total de Epix y compró a sus socios. Como parte de ese trato, Paramount acordó renovar su contrato de producción de películas con Epix por otros cinco años. Eso se convirtió en un problema en 2020 cuando Paramount se preparó para relanzar su servicio de transmisión CBS All Access como Paramount+.

Paramount es mejor conocido como un estudio de cine y, sin embargo, ninguna de sus nuevas películas estaría disponible en su servicio de transmisión insignia en los años venideros. Necesitaba llevar esas películas a Paramount+.

A principios del año pasado, Paramount y Epix negociaron un nuevo acuerdo en virtud del cual Paramount obtuvo los derechos para mostrar la mayoría de sus películas en Paramount+ después de una ventana reducida de solo 45 días en los cines, y Epix extendió su acuerdo para las películas de Paramount por un año.

Poco después, Universal y Sony Group también firmaron nuevos acuerdos de licencia. Netflix pagó a Sony casi el doble de lo que Epix pagó a Paramount, dijeron algunas fuentes. Peacock y Amazon también pagaron a Universal más de lo que Paramount recibió de Epix, a pesar de que Peacock y Universal son parte de la misma empresa.

Nadie pensó demasiado en esto en ese momento. Pero luego el talento comenzó a notar la diferencia entre los cheques de pago de Universal y Sony y los cheques de pago de Paramount. El acuerdo Epix de Paramount vence a fines de 2023.