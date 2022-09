Eugenio Derbez protagonizará comedia basada en ‘Drácula’ de los años 30 para ViX+

Eugenio Derbez se recupera de una complicada operación en el hombro, pero el trabajo no termina para él, ya que se confirmó cuál es su nuevo proyecto de la mano de la compañía 3Pas Studios y TelevisaUnivision gracias a la serie de comedia They Came At Night, que planea un estreno en la plataforma de streaming ViX+.

La producción se inspirará a la mirada detrás del clásico de terror de 1930, Drácula, de Bela Lugosi, ya que después de que se filmaba llegaba otro elenco para hacer la misma película en español y se usaban los mismos escenarios, vestuario y un guión traducido con un trabajo que iniciaba a medianoche. El director George Melford dirigió a Carlos Villarías y Lupita Tovar.

Esto es lo que sabemos de la serie de Eugenio Derbez

Además de producir –junto a Ben Odell y Javier Williams–, Derbez protagonizará el proyecto que fue escrito por Rob Greenberg y Bob Fisher, con quienes ya ha trabajado en The Valet.

“No he trabajado en comedia televisiva en español con guión durante más de diez años y estaba buscando algo realmente especial para volver. Esta historia realmente me llamó la atención porque cuenta la historia de los latinos que siempre tienen que lograr más con menos recursos y condiciones más duras.

“También es un mundo que nunca hemos explorado en la televisión en español, Hollywood en los años 30, pero como en todos los momentos de la historia de los Estados Unidos, los latinos estaban allí y haciendo su parte, incluso si la historia los olvidó. Y por supuesto, está listo para tanto humor”, dijo el mexicano a través de un comunicado vía The Hollywood Reporter.

Por su parte, Rodrigo Mazón, vicepresidente ejecutivo y director general de Vix+, aseguró que es una comedia hilarante e inspiradora con increíbles personajes. “Ejemplifica la amplia gama de narraciones y el motor creativo que tenemos en ViX+, mientras buscamos representar y servir a los hispanos de todo el mundo”.