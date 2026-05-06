Príncipe de Arabia Saudí pone un alto a Trump: Así lo habría obligado a frenar operación en Ormuz, según NBC

Trump suspendió el plan de escolta de buques en el estrecho de Ormuz, apenas tres días después de su lanzamiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría suspendido el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ para asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, luego de que Arabia Saudí restringiera el uso de sus bases y espacio aéreo a las fuerzas armadas estadounidenses, debido a molestias del reino, de acuerdo con la cadena NBC.

La decisión de Trump de suspender el plan para escoltar buques en Ormuz, apenas tres días después de haber lanzando el proyecto, se debe a que Rihad habría recibido con “enfado” la decisión del republicano, de acuerdo con dos funcionarios citados bajo anonimato por el medio estadounidense.

El republicano habría sostenido una llamada telefónica con el príncipe Mohamed bin Salamán bin Abdulaziz Al Saúd, pero al no encontrar respuesta positiva decidió suspender el plan con el que por el momento solo había logrado escoltar a una cantidad reducida de embarcaciones mercantes a través del estrecho.

Otros aliados de Estados Unidos en el Golfo no habrían sido informados hasta después de que iniciara el operativo el domingo por la tarde, como fue el caso de Catar, de acuerdo con NBC.

Trump aseguró que la suspensión del plan se debía a una petición de Pakistán para lograr encaminar una supuesta propuesta de paz de Teherán para conseguir un alto a la guerra.

Este miércoles, Trump en el Despacho Oval dijo que hay “muy buenas” conversaciones con Irán y dijo que es posible alcanzar un acuerdo pronto.

Las palabras de Trump coinciden con reportes publicados hoy por el portal Axios, que asegura que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos claves de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear del país persa.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Ambas partes se encuentran en un alto el fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.