EU tiene el tiempo contado: Advierten que enfrentará crisis energética por falta de crudo y combustible

Guerra con Irán pone en riesgo reservas de crudo de Estados Unidos, advierte analista. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Los inventarios de crudo y combustibles de Estados Unidos podrían alcanzar niveles críticos hacia el 4 de julio, según advirtió Jeff Currie, analista de la firma de capital privado Carlyle, en medio de la disrupción en los mercados energéticos globales provocada por la guerra en Irán.

Currie alertó que Estados Unidos enfrenta un déficit energético, mientras las reservas continúan en descenso, aunque todavía no existe un escenario de escasez. “Nunca he visto algo así”, señaló el analista a Bloomberg.

Currie identificó al diésel, el combustible de aviación y el gas licuado de petróleo como los productos más vulnerables. Los inventarios de diésel ya se encuentran 11 por ciento por debajo del promedio de los últimos cinco años, en parte porque los crudos de Medio Oriente —zona central del conflicto— son históricamente ricos en ese tipo de destilado.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) informó este miércoles que los inventarios comerciales de petróleo crudo —sin incluir la Reserva Estratégica de Petróleo— cayeron 2.3 millones de barriles respecto a la semana previa, para ubicarse en 457.2 millones de barriles, un nivel cercano al promedio de los últimos cinco años.

La presión sobre las reservas también se refleja en los productos refinados. Los inventarios de gasolina retrocedieron 2.5 millones de barriles y se ubican 4 por ciento por debajo del promedio quinquenal. En tanto, los destilados —categoría que incluye diésel y combustible para calefacción— registraron una caída de 1.3 millones de barriles, con un déficit acumulado de 11 por ciento frente al mismo indicador histórico.

¿El acuerdo con Irán está cerca?

Mientras las reservas de Estados Unidos ponen una fecha límite, Irán y Washington mantienen negociaciones para llegar a un acuerdo para garantizar la paz.

Donald Trump afirmó este miércoles que Washington mantiene conversaciones “muy buenas” con Teherán durante las últimas horas y consideró “muy posible” alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

“Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo”, aseguró Trump ante periodistas durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Las declaraciones surgen horas después de que el republicano decidiera suspender el operativo para escoltar buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz. La medida busca permitir que ambas partes alcancen un entendimiento para terminar el conflicto.

“Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá”, dijo Trump en el Oval, en referencia al mensaje que publicó horas antes.

En una publicación en Truth Social, el mandatario señaló que, si Irán acepta las condiciones pactadas para la paz, terminarán las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica. Sin embargo, también amenazó con ataques de mayor intensidad si Teherán rechaza el acuerdo.

El republicano insistió en que Irán busca “llegar a un acuerdo” y aseguró que la campaña militar estadounidense debilitó los activos militares iraníes.

“Creo que hemos ganado”, aseveró el mandatario.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por Axios, ambas partes nunca estuvieron tan cerca de un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Actualmente, las partes mantienen un alto al fuego indefinido con el objetivo de avanzar en negociaciones que permanecían estancadas.