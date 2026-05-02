Aerolíneas indias ‘caen’ por encarecimiento de combustible: Anuncian recortes en decenas de vuelos

Imagen ilustrativa. Crisis en Ormuz golpea a aerolíneas de India: cancelan rutas clave ante aumento en los costos del combustible. (EFE)

Las principales aerolíneas de India recortarán decenas de vuelos internacionales en las próximas semanas ante el encarecimiento del combustible para turbinas de aviación (ATF), derivado de la crisis en el Estrecho de Ormuz.

“La situación del espacio aéreo y el precio del combustible para aviones sigue siendo extremadamente difícil, lo que no nos deja otra opción que reducir aún más los horarios de junio y julio”, afirmó el director ejecutivo de Air India, Campbell Wilson, según fuentes citadas por la agencia local ANI.

La aerolínea de bandera nacional alertó el viernes que los precios actuales vuelven “inviables” diversas rutas.

También informó a sus trabajadores que cancelará decenas de vuelos diarios, sobre todo en trayectos hacia Europa y Norteamérica, según una circular difundida en medios.

Crisis en Ormuz golpea al sector aéreo

IndiGo, la mayor aerolínea de India, aplicará un ajuste drástico con una reducción de su capacidad internacional del 17 por ciento en mayo respecto de los niveles de febrero, según datos de la consultora global de aviación OAG.

Según OAG, la aerolínea de bajo costo india se ubica como la sexta más afectada del mundo por disrupciones en Asia Occidental y la primera entre compañías sin base en el Golfo.

La crisis en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 80 por ciento del petróleo que consume Asia, no solo encareció el crudo. También obligó a operadoras aéreas a utilizar rutas más largas para evitar zonas de conflicto.

Combustible sube y pasajeros pagan más

El precio del combustible para vuelos internacionales subió 5 por ciento este 1 de mayo y quedó en 1 mil 511.86 dólares por kilolitro.

En el mercado interno, los precios siguen en niveles récord tras un incremento del 25 por ciento el mes pasado, según datos de petroleras estatales indias.

Tanto Air India como IndiGo ya aplicaron recargos a usuarios por el alza del combustible, que representa cerca del 40 por ciento de sus gastos.

Las tarifas adicionales van desde una media de 800 rupias para vuelos internos, unos 8 dólares, hasta más de 200 dólares para vuelos internacionales.