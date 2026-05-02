India rompe la ‘parálisis’ en el Estrecho de Ormuz y logra cruzar gas LP pese al bloqueo de EU

Se trata del primer paso observado de un petrolero vinculado a la India desde el inicio del bloqueo estadounidense a Irán.

Un buque cisterna vinculado a la India y cargado con gas licuado de petróleo ha logrado transitar por el estrecho de Ormuz, una travesía poco común que subraya la lucha del país por aliviar una crisis energética histórica.

El Sarv Shakti, con bandera de las Islas Marshall y cargado con unas 45 mil toneladas de gas LP, comúnmente utilizado como combustible para cocinar, pareció adentrarse en el Golfo de Omán tras pasar el sábado por las islas iraníes de Larak y Qeshm, según los datos de seguimiento de buques.

El enorme buque gasero ya ha realizado viajes entre el Golfo Pérsico y los puertos indios, y está anunciando por radio que se dirige al país y que cuenta con tripulación india, una medida de seguridad adoptada con frecuencia por los buques desde que comenzó la guerra con Irán.

Según un documento de envío al que tuvo acceso Bloomberg, la empresa estatal Indian Oil Corp. figuraba como compradora del cargamento. IOC no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

El viaje del Sarv Shakti marca el primer paso observado de un petrolero vinculado a la India desde que comenzó el bloqueo estadounidense a los buques con destino a Irán, que lleva semanas en vigor y ha reducido los tránsitos por el estrecho de Ormuz prácticamente a cero. Es uno de los mayores buques que ha realizado la travesía de salida desde el caótico fin de semana del mes pasado, cuando el estrecho se abrió brevemente y luego se cerró rápidamente.

India se enfrenta a la escasez de gas LP tras la parálisis del estrecho de Ormuz

Como tercer mayor importador de petróleo del mundo y segundo mayor consumidor de gas LP, India se ha esforzado por cubrir el déficit de suministro dejado por los productores de Oriente Medio. La grave escasez de este combustible para cocinar ha provocado pánico, largas colas y menús reducidos.

Nueva Delhi se ha centrado en el paso seguro de los buques metaneros desde que Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques contra Irán a finales de febrero, llegando incluso a ordenar a sus propios puertos que prioricen el atraque y la descarga de estos buques, al tiempo que aumenta la producción nacional.

Sin embargo, el impulso inicial se vio interrumpido el fin de semana de abril, cuando Irán anunció que la vía marítima estaba abierta, pero sus fuerzas armadas abrieron fuego contra los barcos que intentaban cruzarla, obligando a muchos a dar media vuelta. Un buque vinculado a la India, el petrolero de crudo Aframax Desh Garima, logró pasar, aunque solo apagando sus señales de transpondedor.

Desde entonces, el tráfico en Ormuz prácticamente se ha paralizado.

Negociaciones con Irán permiten el tránsito de buques

India ha logrado que ocho buques de gas LP atraviesen el estrecho de Ormuz durante el conflicto, tras negociaciones bilaterales con Teherán, y ha estado trabajando en otras rutas de salida.

India también ha aumentado la producción nacional de gas LP en un 60 por ciento, hasta alcanzar las 54 mil toneladas, para hacer frente a la demanda. Su consumo ha disminuido en 10 mil toneladas, hasta las 80 mil toneladas diarias, según declaró el viernes el ministro de Petróleo, Hardeep Puri.

El Sarv Shakti entró en el Golfo Pérsico a principios de febrero. Recibió su cargamento mediante un transbordo de barco a barco frente a las costas de Dubái, pero Bloomberg News no pudo identificar de inmediato el origen exacto de la carga.

Un tránsito completo por el estrecho de Ormuz puede durar entre 10 y 14 horas. Las interferencias electrónicas en la región pueden falsear la posición aparente de un barco. Algunos buques también pueden simular su presencia, o desaparecer de la red, durante el tránsito para ocultar su rastro.

La empresa Foresight Group Services Ltd., con sede en Dubái, figura como gestora de la compañía, junto con su propietario, Zhe Yin Shan Zhou No. 4 Tianjin, que comparte la misma dirección, según la base de datos Equasis. Foresight Group no respondió de inmediato a la consulta enviada a través de su sitio web.