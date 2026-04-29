EU ‘ganón’ ante el cierre del Estrecho de Ormuz: Exporta 6 millones de barriles de petróleo por día

Gran parte de la demanda de barriles estadounidenses proviene de Asia, ya que el transporte marítimo se encuentra interrumpido en el estrecho de Ormuz. (EFE).

Las exportaciones de crudo estadounidense se dispararon la semana pasada hasta alcanzar un récord de más de 6 millones de barriles diarios, ya que la guerra con Irán ha llevado a los compradores extranjeros a buscar alternativas al petróleo de Oriente Medio.

La cifra superó el máximo anterior de casi 5,3 millones de barriles diarios, alcanzado a finales de 2023, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

El repunte en la volátil cifra semanal de exportaciones de crudo también contribuyó a que las exportaciones totales de petróleo y combustible de Estados Unidos alcanzaran un nuevo máximo histórico, superando los 14 millones de barriles diarios.

Aunque Estados Unidos e Irán mantienen un frágil alto el fuego, los compradores de petróleo de todo el mundo siguen lidiando con la peor interrupción del suministro energético mundial de la historia.

Las exportaciones estadounidenses han sido cruciales para paliar esta situación, y el presidente Donald Trump ha impulsado una mayor producción estadounidense como parte de su estrategia para consolidar su dominio energético.

Gran parte de la demanda de barriles estadounidenses proviene de Asia, ya que el transporte marítimo se encuentra interrumpido en el estrecho de Ormuz, lo que limita el flujo de petróleo de Oriente Medio hacia las refinerías al este del Canal de Suez.

Los compradores japoneses lideraron la compra de cargamentos estadounidenses con fecha de embarque en mayo a principios de mes, y entre los clientes también se encuentran procesadores de Corea del Sur, Singapur y Tailandia.

El miércoles, los precios del petróleo subieron ante las señales de que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes podría prolongarse, agravando la crisis de suministro sin precedentes.

El Brent superó los 117 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate se cotizó en torno a los 105 dólares por barril.