Emiratos Árabes Unidos sale de la OPEP por crisis en Estrecho de Ormuz: ‘Afecta la dinámica de la oferta’

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes 28 de abril su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las “perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz” a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia emiratí WAM.

La agencia señaló que esta decisión es impulsada “por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta”.

Asimismo, señaló que “las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo”, y defendió que “la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles”.

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27.5 por ciento menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

¿Qué dijo Emiratos Árabes Unidos sobre su salida de la OPEP?

El ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que la retirada de la OPEP “refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo”.

Emiratos se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, y “durante todo este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores”, añadió WAM.

Destacó que EAU “es un productor fiable de algunos de los petróleos más competitivos en precio y con menor intensidad de carbono del mundo, contribuyendo al crecimiento global y a la reducción de emisiones”.

No obstante, defendió que, “tras su salida de la OPEP, EAU continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente”, y seguirá “colaborando con sus socios para desarrollar recursos”.

Destacó que “esta decisión no altera el compromiso de EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores”, justificó.

Emiratos, asimismo, expresó “su agradecimiento” por los esfuerzos tanto de la OPEP como de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, pero subrayó que “ha llegado el momento de centrar los esfuerzos en los intereses nacionales de EAU”.

“EAU continuará invirtiendo en toda la cadena de valor energética, incluyendo petróleo y gas, energías renovables y soluciones bajas en carbono, para fortalecer la resiliencia y la transformación a largo plazo de su sistema energético”, concluyó.

La decisión de Emiratos tiene lugar en un momento de tensión con sus vecinos árabes del golfo Pérsico, a los que ha acusado de no coordinar posturas contra los ataques de Irán contra la infraestructura energética de esta región rica en petróleo.

Asimismo, se produce ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la OPEP, organización a la que ha acusado de inflar los precios del petróleo.