Trump dice que Irán admitió que está en ‘estado de colapso’: ‘Quiere que EU reabra el Estrecho de Ormuz’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 28 de abril que Irán le ha comunicado que está en un “estado de colapso” y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz “lo antes posible”.

“Irán nos acaba de informar que se encuentran en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)“, escribió Trump en su red Truth Social.

Qatar exige a Irán la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz

Qatar exigió este martes que Estados Unidos e Irán trabajen por una “solución integral” que garantice la seguridad en el golfo Pérsico, e insistió en que el estratégico estrecho de Ormuz “debe ser abierto hoy mismo sin previa condición de ninguna parte”.

“El estrecho no debería haber sido utilizado desde el principio (como arma militar). La reapertura de Ormuz no debe formar parte de la batalla y vemos que debe ser reabierto hoy sin previa condición de ninguna parte”, dijo el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

“Es un tema claro. Ormuz no debe ser usado como elemento de presión”, recalcó en su rueda de prensa semanal.

Al Ansari reiteró que su país “apoya los esfuerzos de Pakistán” en la mediación entre EU e Irán, pero subrayó que la “solución debe ser integral” y “debe garantizar la seguridad de la zona” del golfo Pérsico, fuente de una quinta parte del comercio de petróleo y gas del mundo.

‘Queremos el fin de la guerra en Irán’

“No queremos ver el conflicto en un estado de estancamiento y que luego se desate otra vez por motivos políticos o diplomáticos (...) Queremos que se ponga fin a este conflicto y a sus efectos económicos”, añadió.

El vocero catarí enfatizó que su país, uno de los principales exportadores mundiales de gas, “está en contacto permanente con los mediadores paquistaníes”, así como con los “socios internacionales” para consolidar una solución política a la guerra desatada a finales de febrero entre EU, Israel e Irán.

Destacó que Doha “apoya todos los esfuerzos internacionales para reabrir el estrecho. Coordinamos con nuestros socios europeos al respecto y apreciamos los esfuerzos de nuestros socios europeos, que han mostrado mucha responsabilidad”.

Sus afirmaciones se producen antes de la cumbre de emergencia que los líderes de la rica alianza petrolera del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrarán este martes en Arabia Saudí para abordar la crisis provocada por la guerra, así como sus futuras relaciones con Irán tras los ataques iraníes contra sus territorios y el bloqueo de Ormuz.

Además de Qatar, el CCG está integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Omán.

Nuevos ataques israelíes y órdenes de evacuación contra el Líbano pese al alto el fuego

Israel volvió a bombardear este martes diversas áreas del sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, después de ordenar la evacuación “inmediata” de 16 aldeas ubicadas por debajo el río Litani.

Cazas israelíes atacaron este mediodía localidades meridionales como Tebnine, Kafra, Jabal al Batoum o Khirbet Selm, en esta última causando la destrucción de varias viviendas y comercios, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por otro lado, un avión no tripulado alcanzó una motocicleta que viajaba por la principal autovía de la costa, hacia Naqoura, sin que las autoridades hayan confirmado por ahora víctimas mortales a causa de la acción.

Tebnine y Khirbet Selm están entre las localidades que el Ejército israelí ordenó evacuar este martes, una lista en la que se encuentran varias que ya fueron alcanzadas en los últimos días, en medio de las violaciones diarias del cese de hostilidades por parte de ambos bandos.