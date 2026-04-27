Canciller alemán dice que Trump está siendo ‘humillado’ en conversaciones con Irán: ‘No hay estrategia’

Los comentarios del canciller alemán se suman a la reevaluación que lídres europeos hacen sobre la gestión de Trump ante la guerra en Irán.

Estados Unidos está siendo “humillado” por los líderes iraníes mientras el presidente Donald Trump lucha por negociar el fin de la guerra, dijo el canciller alemán Friedrich Merz en comentarios que corren el riesgo de ahondar aún más la brecha en las relaciones transatlánticas.

En términos inusualmente francos, el líder alemán dijo que no veía “qué salida estratégica están eligiendo ahora los estadounidenses”, y agregó que los negociadores de Teherán están procediendo “con mucha habilidad, o mejor dicho, con mucha habilidad al no negociar”.

El resultado es que “toda una nación está siendo humillada por los líderes iraníes, en particular por estos llamados Guardias Revolucionarios”, dijo Merz a un grupo de estudiantes en una escuela secundaria en el oeste de Alemania.

Estos comentarios ponen de manifiesto la reevaluación que varios líderes europeos están haciendo de sus relaciones con Trump.

¿Líderes de Europa perdonan las amenazas de Trump?

La tendencia a suavizar los lazos mediante el congraciarse con él ha dado paso a una perspectiva más sobria de un presidente estadounidense que ha cuestionado repetidamente la OTAN, ha reforzado a las fuerzas de extrema derecha europeas y ha amenazado con anexionarse Groenlandia, territorio danés.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien había cultivado estrechos lazos con Trump, ha tenido que lidiar con un distanciamiento con el líder estadounidense, quien la atacó verbalmente después de que ella defendiera al papa León XIV de los ataques de Trump.

En una cumbre de la Unión Europea celebrada en Chipre, Meloni afirmó no haber tenido contacto reciente con Trump, aunque las relaciones con Estados Unidos siguen siendo sólidas.

Por el contrario, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado sistemáticamente crítico con Trump, lo que provocó la ira del presidente después de que el país negara el acceso a bases militares en el marco de la guerra contra Irán.

Así es la relación del canciller alemán con Trump

Merz intentó abrir un canal de comunicación constructivo con Trump, incluyendo una visita a la Casa Blanca en marzo que propició un ambiente de relativa cordialidad entre ambos líderes.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, cuyo gobierno se enfrenta a un fuerte aumento en los precios del combustible que está afectando a la principal economía de Europa, se ha vuelto más crítico con la campaña contra Irán.

Funcionarios estadounidenses e iraníes no lograron entablar una segunda ronda de conversaciones de paz durante el fin de semana.

Tras varios días de expectación, Trump canceló el sábado el viaje previsto de sus enviados a Pakistán, afirmando que Irán había ofrecido mucho, pero no lo suficiente.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní realizó dos visitas a Islamabad durante el fin de semana, y según informó Axios, se presentó una nueva propuesta a Estados Unidos, la cual fue transmitida a través de mediadores pakistaníes.

Merz, reiterando que los líderes alemanes y europeos no habían sido consultados por la administración Trump antes del inicio del ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero, dijo que había expresado su escepticismo directamente a Trump en dos conversaciones.

“Si hubiera sabido que esto iba a durar cinco o seis semanas y que iba a empeorar cada vez más, le habría dejado claro mi punto de vista con aún más contundencia”, dijo Merz a los alumnos de la escuela en Marsberg, en el distrito natal del rector.

La lección que se extrae de guerras anteriores, incluidas las campañas lideradas por Estados Unidos en Afganistán o Irak, es que el problema radica en poner fin a esos conflictos, dijo Merz.