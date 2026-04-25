Irán amenaza a Trump con respuesta militar por bloqueo naval a puertos: ‘Estamos preparados’

Irán lanza advertencia a EU y refuerza control en el Estrecho de Ormuz. (EFE)

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este sábado a Estados Unidos sobre las consecuencias de continuar con el bloqueo naval a puertos iraníes, acciones que calificaron como “bandolerismo y piratería”, y amenazaron con una respuesta firme.

“Si el Ejército estadounidense agresor continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, debe estar seguro de que se enfrentará a la respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de Irán”, señaló el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado difundido por la agencia IRNA.

El organismo militar, que coordina al Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria, indicó que las Fuerzas Armadas cuentan con “mayor capacidad y preparación que antes” para defender la soberanía, el territorio y los intereses nacionales. También sostuvo que Estados Unidos “ya experimentó parte de este poder” durante la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Asimismo, el cuartel general afirmó que Irán mantiene vigilancia sobre los movimientos de sus adversarios en la región y control del estratégico Estrecho de Ormuz. Advirtió que responderá con mayor contundencia en caso de una nueva agresión.

“Estamos preparados y decididos (…) a infligir daños aún más severos en caso de una nueva agresión de los enemigos estadounidenses y sionistas”, concluyó.

EU interceptó un buque iraní que se dirigía a los puertos

La advertencia surge después de que fuerzas de Estados Unidos interceptaron un buque con bandera iraní que se dirigía a un puerto de la República Islámica.

Según el Comando Central de Estados Unidos, 34 embarcaciones que transitaban desde o hacia puertos de Irán detuvieron su marcha desde el inicio del bloqueo naval el 13 de abril.

Irán, a su vez, mantiene control sobre la vía marítima por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo mundial. En días recientes, autoridades iraníes confiscaron varios buques, entre ellos el “Epaminodes”, incautado por la Guardia Revolucionaria tras ignorar advertencias y cometer infracciones marítimas.

Gobierno iraní pide reducir consumo energético por bloqueo de EU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió a la población reducir el consumo energético en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

“Atacaron nuestras infraestructuras y nos están cercando para generar insatisfacción popular y que la satisfacción actual se transforme en descontento”, declaró Pezeshkian a la televisión estatal.

El mandatario iraní dijo que la población no debe permitir que se creen las condiciones para la insatisfacción y llamó a reducir el consumo de electricidad y energía.