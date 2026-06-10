Mueren cinco policías de Michoacán tras una emboscada; Fuerzas Armadas despliegan operativo

La Sedena y fuerzas estatales de seguridad buscan a los atacantes de 10 guardias civiles.

Cinco guardias civiles murieron y cinco más resultaron heridos tras la emboscada de un grupo armado en el municipio de Nahuatzen, Michoacán, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Los primeros reportes señalan que 15 uniformados fueron atacados mientras se encontraban dentro de sus vehículos oficiales.

Las víctimas fueron identidicadas como Porfirio “N”, Brandon “N”, Francisco “N”, Jonatan “N” y Mateo “N”.

Tras la agresión armada, autoridades estatales y federales desplegaron operativos en la zona, por aire y por tierra, para capturar a los responsables.

“Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de 5 elementos y 5 más resultaron lesionados”, indicó la dependencia estatal.

“Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a las familias de nuestros compañeros, así como a toda la corporación”, finalizó.

Poco después, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron dos camionetas, armamento y municiones, sin que se registraran detenidos.

Imágenes compartidas por la SSP de Michoacán muestran los vehículos, así como armas largas y cargadores.

“Las acciones operativas continúan en la región con el objetivo de localizar y detener a los responsables de estos hechos, mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales. Refrendamos nuestro compromiso de actuar con firmeza para garantizar la seguridad”, añadió la autoridad de seguridad.

Disputa entre cárteles explica violencia en Michoacán

Tras la caída de “El Mencho”, la violencia aumentó en Michoacán.

El 5 de mayo, Pátzcuaro vivió una jornada violenta que dejó un saldo de nueve personas sin vida, en hechos que entonces las autoridades vincularon a una disputa entre grupos del crimen organizado.

Durante una entrevista a medios locales, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, señaló que las primeras líneas de investigación apuntan a un conflicto entre el grupo conocido como Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 29 de mayo, células del narco se enfrentaron en el municipio de Cotija, Michoacán, lo que provocó la movilización de fuerzas federales y estatales, así como la suspensión de actividades escolares.

Habitantes de la zona reportaron detonaciones de armas de alto poder y explosiones que, de acuerdo con testimonios recabados por autoridades de seguridad, estarían relacionadas con el uso de artefactos lanzados desde drones.

El reporte de abril de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra en tan solo ese mes 67 homicidios dolosos. El 9 de junio las autoridades reportaron dos homicidios en la entidad.