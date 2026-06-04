Congreso de Michoacán declara persona ‘no grata’ a Grecia Quiroz y le prohíbe la entrada

Grecia Quiroz es declarada persona no grata y vetada del Congreso de Michoacán tras protestas por la reforma electoral.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, declaró persona “no grata” a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre.

En entrevista con medios de comunicación, Baltazar Gaona anunció que Quiroz y varios funcionarios de su administración tendrán prohibido el ingreso al Palacio Legislativo, a quienes responsabilizó de los daños ocasionados durante las protestas realizadas la semana pasada contra la reforma electoral aprobada por la mayoría legislativa.

El Legislador aseguró que instruirá al personal correspondiente para impedir el acceso de los señalados al recinto parlamentario y sostuvo que cualquier atención institucional deberá realizarse fuera del inmueble. “Se les va a prohibir la entrada”, afirmó.

Cuestionado sobre si la medida consistirá en limitar o impedir el ingreso, respondió de forma tajante: “Impedir”.

Incluso sostuvo que los funcionarios señalados podrán ser atendidos por personal legislativo, pero únicamente “de la puerta hacia afuera”.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, acusó que la reforma electoral podría afectar directamente a las candidaturas independientes y limitar su participación. (Juan José Estrada Serafín)

Congreso de Michoacán veta a Grecia Quiroz y a funcionarios de Uruapan

Gaona justificó la decisión al asegurar que se trata de personas identificadas como participantes en los hechos que derivaron en afectaciones al inmueble legislativo durante las manifestaciones realizadas en el contexto de la discusión de la reforma electoral Michoacán 2027. “Su visita en el Congreso no es grata”, declaró.

De acuerdo con el presidente del Congreso, existe una relación de personas que presuntamente participaron en esos acontecimientos. La lista incluye a:

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz

El regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo

El secretario de Obras Públicas, Esteban Constantino Magaña

La responsable de Comunicación Digital del Ayuntamiento, Martha Alejandra Ávila Ortega

El secretario de Turismo, Emilio Herrera Cuadra

El secretario del Ayuntamiento, Arturo Ramírez Rivas.

“Ellos no son personas gratas para el Congreso”, insistió.

La decisión adquiere una carga política adicional porque apenas siete meses atrás, el 5 de noviembre de 2025, Grecia Quiroz cruzó esas mismas puertas para rendir protesta ante el Congreso como presidenta municipal sustituta de Uruapan, tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, su compañero sentimental y padre de dos de sus hijos.

Aquel día, el Poder Legislativo fue el escenario de la transición institucional en el gobierno municipal de Uruapan. Hoy, el mismo recinto pretende cerrarle el acceso.

Las protestas de La Sombreriza contra la reforma electoral

El anuncio de Baltazar Gaona ocurre después de los hechos registrados el pasado 27 de mayo, cuando el Congreso aprobó la reforma electoral rumbo a 2027 en medio de protestas de integrantes del movimiento conocido como La Sombreriza, encabezado por Quiroz.

Durante aquella jornada, simpatizantes se manifestaron dentro y fuera del Palacio Legislativo para exigir modificaciones a disposiciones que, a su juicio, limitan la organización de candidaturas independientes.

Afuera del recinto lanzaron consignas como “independiente” y “Carlos Manzo vive”, mientras que una comisión encabezada por Grecia Quiroz siguió el debate desde el área de invitados.

La tensión aumentó durante la votación nominal, cuando Quiroz y algunos de sus acompañantes increparon al diputado Conrado Paz Torres, exindependiente y promotor de la reforma electoral, al grito de “¡traidor!”.

Horas después de la aprobación del dictamen, la alcaldesa abandonó el Congreso y anunció que acudiría a tribunales para combatir la reforma.