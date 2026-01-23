¿Asesinato de Carlos Manzo ‘metió miedo’ en Uruapan? Es el municipio que más inseguro se siente en México

Tras el asesinato de Carlos Manzo, aumentó la percepción de inseguridad en Uruapan.

El asesinato de Carlos Manzo ‘metió terror’ a los habitantes de Uruapan. Es el municipio donde más inseguros se sintieron los ciudadanos durante el cuarto trimestre del año, según la encuesta de percepción de seguridad publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El lugar donde las personas mayores de 18 años consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, lo lidera Uruapan con 88.7 por ciento. Además, están las siguientes ciudades:

Culiacán, con 88.1 por ciento .

. Ciudad Obregón, con 88.

Ecatepec, con 88 por ciento .

. Irapuato, con 87.3 por ciento.

Los resultados de dicha encuesta son del cuarto trimestre de 2025, por lo que los datos corresponden a diciembre de 2025.

¿Por qué la población se siente insegura en Uruapan?

La encuesta del Inegi se realizó a un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas que se realiza en el municipio.

Tras el homicidio del presidente municipal de Uruapan, los ciudadanos se manifestaron en las calles para exigir justicia ante este hecho.

Como parte de dichas manifestaciones se realizaron actos vandálicos y protestas en Uruapan y Apatzingán, por lo que algunos jóvenes fueron detenidos y acusaron represión de las autoridades.

Durante al menos una semana se realizaron otras protestas en Michoacán, de forma pacífica, y el pasado 15 de noviembre se convocó a la primera marcha de la llamada Generación Z, cuyo objetivo central era expresar su inconformidad ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país.

¿Cuáles son los avances sobre el asesinato de Carlos Manzo?

El pasado 12 de enero se anunció la detención de Samuel ‘N’ quien era funcionario de Carlos Manzo y entregó información al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para llevar a cabo el crimen.

Samuel ‘N’ era director de Relaciones Públicas y Protocolo en Uruapan, Michoacán y habría recibido dos ‘grapas’ de cocaína a cambio de los datos que vendió sobre Manzo.

Tras darse a conocer dicha información, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, apuntó que la participación de Samuel ‘N’ fue clave en el homicidio debido a que el exfuncionario era quien informaba a la célula del CJNG cada movimiento del alcalde.

El exdirector de Relaciones Públicas de Uruapan decía que ya estaba “hasta la madre” de Carlos Manzo, luego de no obtener permiso para ausentarse de su trabajo e ir a ver a su hija, según información de Quadratín.