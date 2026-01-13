Carlos Manzo es ‘marca registrada’: IMPI otorga concesión a Grecia Quiroz por 10 años

Tras su solicitud ingresada en noviembre pasado, Grecia Quiroz obtuvo la concesión para el uso de las marcas 'Carlos Manzo' y 'Movimiento Independiente del Sombrero'.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó a Grecia Quiroz la concesión para el uso de la marca Carlos Manzo, nombre del alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre del año pasado.

Además, Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, recibió la concesión para el uso de la marca del Movimiento Independiente del Sombrero, antes encabezado por Carlos Manzo y que ahora lidera ella junto con otros legisladores michoacanos independientes.

Las concesiones de las marcas fueron otorgadas el 8 de enero pasado y tienen vigencia de 10 años, es decir, hasta el 8 de enero de 2036, de acuerdo con los expedientes 3506523 y 3506474.

Ambas marcas fueron registradas en la clase 45 de productos y servicios, lo que les permite organizar reuniones políticas, así como presión política relacionada con servicios profesionales legalmente regulados.

También podrán ofrecer servicios de asesoría en materia de organización ciudadana, participación democrática y representación de intereses sociales ante las autoridades.

En el caso del registro del Movimiento Independiente del Sombrero, también se considera su imagen, y por ahora se desconoce si las intenciones de Grecia Quiroz y sus aliados son formar un partido político.

Al inicio de su solicitud, Grecia Quiroz expresó que hubo terceros que intentaron registrar al Movimiento del Sombrero con nombres similares.

La entrega de la marca de Carlos Manzo del IMPI a Grecia Quiroz ocurre días después de que se informara la detención de Samuel ‘N’, director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, señalado de presuntamente participar en el asesinato contra el alcalde.

Durante la audiencia del lunes 12 de enero, Samuel ‘N’ no mostró remordimiento, y aseguró que lo hizo a cambio de dos ‘grapas’ de cocaína que le dio el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por informar los movimientos de Carlos Manzo en el Festival de las Velas.

Samuel ‘N’ relató que ya estaba “hasta la madre” de Carlos Manzo, y que “lo traía de arriba a abajo”. Además, confirmó que sabía del plan para matarlo desde semanas antes.

Con información de Quadratín.