Golpe al Cártel de Sinaloa... en España: Desarticulan red que ocultaba metanfetamina en piedras de mármol

DEA y Policía española desarticularon una red de metanfetaminas vinculada al Cártel de Sinaloa; utilizaban piedras de mármol para ocultar cargamentos de droga. (Policía Nacional de España)

La Policía Nacional española, en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, desarticularon lo que consideraron la mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa con vínculos al Cártel de Sinaloa.

Autoridades informaron que los cargamentos de droga ingresaban a España oculta piedras de mármol importadas desde México.

En esta intervención, correspondiente a la segunda fase de la Operación Saga, que derivó en la mayor incautación de metanfetamina en el continente, las autoridades detuvieron a nueve personas, informó este miércoles la Dirección General de la Policía en un comunicado.

Entre los arrestados figura un integrante del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía las piedras procedentes de México, utilizadas para ocultar la droga.

En la primera fase de la operación, en 2024, las autoridades desmantelaron, con apoyo de la DEA, el mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa, con el decomiso de mil 800 kilos de esta droga a una organización hispano-mexicana que distribuía el estupefaciente a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.Detenido a líder y aseguran tres millones de euros en búnker.

Detienen a líder de la red de narcotráfico y aseguran 3 millones de euros

Tras diversas investigaciones, los agentes arrestaron a un empresario que utilizaba su empresa de mármoles para introducir droga oculta en piedras de este material importadas de México.

Durante el cateo de una de sus naves industriales, las autoridades localizaron cerca de 3 millones de euros, unos 3.5 millones de dólares, ocultos en un búnker bajo el suelo.

Asimismo, detuvieron al presunto líder de la red criminal de narcotransportistas, quien coordinaba las operaciones entre Dubái y México, además del arresto de los demás integrantes del grupo.

Otras operaciones para la desarticulación de red de narcotráfico en Europa

Tras este golpe, los agentes, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, detectaron que los integrantes de la organización intentaban reorganizar su estructura financiera tanto en México como en España.

En julio de 2024, la Policía detuvo en Tenerife a un narcotraficante histórico de la isla, presunto destinatario de un cargamento de 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de mármol de más de metro y medio de altura.

Detienen a miembro del Cártel de Sinaloa y 38 kilos de marihuana

En septiembre pasado, los investigadores arrestaron a un integrante del Cártel de Sinaloa que se ocultaba en un departamento de Madrid, del cual casi no salía, y que recibía un pago mensual de 2 mil 500 euros a cambio de su silencio, debido a su participación en la introducción en Alicante de los mil 800 kilos incautados.

De manera paralela, las autoridades interceptaron un cargamento de 38 kilogramos de marihuana con destino a Finlandia. Con la colaboración de las autoridades locales, detuvieron al receptor, quien se trasladó a ese país únicamente para recibir el envío.