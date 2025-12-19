Cártel de Sinaloa recluta sicarios de 15 años para asesinatos en EU: ¿Qué sabemos de Westside Wilmas?

El Cártel de Sinaloa usa a jóvenes de 15 años en EU para cometer asesinatos.

Andrew Núñez ‘Shooter’, y Johncarlo Quintero ‘Dumper’, dos jóvenes que mataron a un hombre cuando tenían 15 años de edad, se declararon culpables por asesinato e intento de asesinato el jueves 18 de diciembre. Ambos, según la información, son sicarios de Westside Wilmas, pandilla en Estados Unidos que opera para el Cártel de Sinaloa.

Ambos jóvenes fueron acusados de haber asesinado a un objetivo del Cártel de Sinaloa el 26 de marzo del año pasado por un pago de 50 mil dólares para cada uno.

El semanario ZETA Tijuana explicó que ambos viajaron desde Wilmington, California, hasta Chula vista de Rosales, donde ingresaron al estacionamiento de un restaurante, para posteriormente esperar a la ‘víctima 1′, a quien le dispararon en las piernas.

El primer intento de asesinato a la ‘víctima 1′ no salió bien, ya que el arma ‘se encasquilló’, por lo que intentaron atropellarlo desde el auto en el que iban, aunque no pudieron cumplir con la tarea asignada por el Cártel de Sinaloa, según acusó Estados Unidos a través del Departamento de Justicia.

Horas más tarde, la madrugada del 27 de marzo del año pasado, Andrew y Johncarlo, acompañados de un sujeto llamado Ricardo Sánchez, acudieron a la casa de la ‘víctima 1′, donde se encontraban tres de sus familiares, así como un amigo, a quien las autoridades nombraron ‘víctima 4′.

Tras llegar a la vivienda, los operadores del Cártel de Sinaloa y de Westside Wilmas abrieron fuego e hirieron a la ‘víctima 4’ con impactos en la mano, brazo y rostro; sin embargo, la ‘víctima 4′ respondió con disparos y logró repeler el fuego, además de asesinar a Ricardo Sánchez, hecho por el que Núñez y Quintero se declararon culpables “bajo la figura legal de acto provocador”, de acuerdo con ZETA Tijuana.

Los jóvenes admitieron que cometieron los actos violentos con tal de ascender dentro de la estructura de Westside Wilmas.

¿Por qué el Cártel de Sinaloa eligió a jóvenes de 15 años como sicarios en Estados Unidos?

La estrategia del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, al seleccionar a jóvenes como sicarios, es aprovechar de las leyes del país gobernado por Donald Trump, quien señaló al cártel como organización terrorista internacional desde enero.

Al tener menos de 16 años al momento del delito, las leyes de California dificultan el procesamiento de Andrew Núñez y Johncarlo Quintero.

Sin embargo, se prevé que reciban sentencia en marzo de 2026, dos años después del ataque armado y tras declararse culpables por intento de asesinato y asesinato.