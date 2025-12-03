EU fractura cadena de suministro del CJNG y el Cártel de Sinaloa: ‘Bajó pureza’ del fentanilo, según la DEA

Estados Unidos reportó una baja en la pureza del fentanilo que llega desde México.

La lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico ‘dio frutos’, y la DEA explicó que los cárteles mexicanos bajaron la calidad, y por ello la letalidad, del fentanilo que trafican al país.

Luego de una serie de muestreos a nivel nacional, la DEA ofreció cifras sobre el porcentaje de pureza dentro de las pastillas de fentanilo incautadas en meses recientes, mismas que presuntamente fueron fabricadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Según el informe de la DEA, el porcentaje de pastillas que tenían dosis letal de fentanilo cayó del 76 por ciento de 2023 al 29 por ciento en este año.

La DEA explicó que la pureza del polvo de fentanilo "disminuyó al 10.3 por ciento", frente al 19.5 por ciento de hace dos años.

¿Por qué bajó la pureza del fentanilo del CJNG y el Cártel de Sinaloa que ingresa a Estados Unidos?

La DEA se adjudicó la baja en la calidad del fentanilo, así como en su letalidad, ya que la “presión sin precedentes sobre la cadena global de suministro de fentanilo” obligó al CJNG y al Cártel de Sinaloa a “modificar sus prácticas comerciales”.

Como parte de la campaña Fentanyl Free America, la DEA ofreció datos relevantes sobre la baja de la mortalidad a causa del consumo de fentanilo, ya que en años pasados se reportaron hasta 100 mil fallecimientos a causa de la droga sintética, mientras que en este año la cifra bajó a la mitad.

Además, a corte del pasado 1 de diciembre, en Estados Unidos se han incautado 45 millones de pastillas fentanilo, así como 4 mil kilos de fentanilo en polvo, lo que significa el retiro de unas 347 millones de dosis mortales de la droga sintética.

Finalmente, recalcó que el principal objetivo de las autoridades estadounidenses es el Cártel de Sinaloa, ya que las incautaciones récord de fentanilo corresponden a operaciones de la organización criminal liderada por Los Chapitos y por la facción del ‘Mayo’ Zambada.

“Esta iniciativa policial específica resultó en la detención de 50 narcotraficantes y la incautación de un millón 124 mil 807 pastillas falsificadas (fentanilo), 10.71 kilogramos de fentanilo en polvo, 1.282 libras de metanfetamina, más de 118 kilogramos de cocaína, 35 armas de fuego y más de 200 mil dólares en efectivo”.