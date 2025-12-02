‘Recibió millones’: Así el ‘Chapo’ Guzmán sobornó al expresidente de Honduras en su campaña, según EU

El ‘Chapo’ Guzmán habría sobornado al expresidente de Honduras en su campaña. (Foto: El Financiero)

El gobierno de Estados Unidos aseguró que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, así como con otros narcotraficantes de la región, para impulsar su carrera política a cambio de brindar protección al narcotráfico.

En 2013, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, mientras Hernández hacía campaña presidencial, aceptó aproximadamente un millón de dólares provenientes de las ganancias del narcotráfico entregadas por Guzmán Loera.

Para cobrar el soborno, el expresidente de Honduras habría enviado a Hernández Alvarado y a otro asociado, ambos armados con ametralladoras, a encontrarse con el capo mexicano. A cambio del dinero, el entonces candidato prometió proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa en Honduras.

El Departamento de Estado señaló que Guzmán Loera y otros narcotraficantes de Honduras y Guatemala pagaron sobornos millonarios a Hernández para fortalecer su carrera política y garantizar la protección de sus actividades ilícitas.

“Hernández usó estos sobornos estimulados por la cocaína para asegurar su continuo ascenso en la política hondureña, incluida su elección como presidente en 2013 y 2017”, afirmó el gobierno estadounidense.

Por su parte, el Departamento de Justicia aseguró que el exmandatario recibió millones de dólares para utilizar su cargo público, así como a las fuerzas de seguridad y al Ejército hondureño, con el fin de apoyar organizaciones de narcotráfico que operaban en Honduras, México y otros países.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, sostuvo que Hernández “se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”.

¿De qué está acusado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras?

El expresidente Juan Orlando Hernández no había cumplido ni tres semanas de haber dejado el poder el 27 de enero de 2022, cuando fue capturado, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos que se concretó en abril.

Esposado de pies y manos, del mismo modo que cuando fue capturado en el portón de su residencia el 21 de abril de 2022, fue llevado en un avión hacia Estados Unidos, donde reiteró ser inocente de todos los cargos que le imputaron.

El gobierno de Estados Unidos lo acusó de haber participado durante casi 20 años en una “conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”.

Hernández fue imputado por tres cargos: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína.

Con información de EFE