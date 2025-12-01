Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’, se declara culpable en Estados Unidos: ¿Qué cargos aceptó?

Joaquín Guzmán López, hijo del exnarco Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, se declaró culpable este lunes en la audiencia en una corte de Illinois, Chicago.

Guzmán López, quien se entregó a las autoridades a finales de julio de 2024, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y de crimen organizado tras haberse proclamado inocente el año pasado.

Joaquín Guzmán López fue detenido el 25 de julio de 2024 junto con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cuando bajaron de un avión en Estados Unidos.

‘El Mayo’ acusó que fue llevado con engaños a una reunión en un rancho en Sinaloa y que después de ello fue secuestrado y llevado a EU en una avioneta.

La captura del ‘Mayo’ Zambada causó un aumento de la violencia en Sinaloa en septiembre de 2024, donde se enfrentaron dos facciones del cártel: Los Chapitos y Los Mayitos.

En México, ‘Los Chapitos’, como son conocidos el grupo de cuatro hijos del ‘Chapo’ Guzmán, están acusados de dirigir una facción del Cártel de Sinaloa.

El ‘destino’ de Los Chapitos en Estados Unidos

En julio, Ovidio Guzmán López llegó a un acuerdo de culpabilidad. 'El Ratón’, como es conocido Ovidio, se declaró culpable de cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego vinculados a su papel como líder del cártel. Los expertos legales calificaron el acuerdo de culpabilidad como un paso significativo para el gobierno de Estados Unidos en su investigación y enjuiciamiento de los líderes del Cártel de Sinaloa.

En tanto, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua tras ser declarado culpable en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa, acusado por contrabandear cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante 25 años. Los hermanos Guzmán supuestamente asumieron el antiguo papel de su padre a la cabeza de la red criminal.

Actualmente, Estados Unidos mantiene activa una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar, otro de los hermanos. En tanto, Jesús Alfredo Guzmán también se encuentra libre todavía y se considera que ambos lideran la facción.

Con información de AP y EFE.