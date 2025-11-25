‘No creí que tuviera relevancia’: Alcalde de Celaya confirma que tuvo reunión con el narco

Juan Miguel Ramírez confirmó su participación en una reunión con integrantes del crimen organizado.

Juan Miguel Ramírez Sánchez, alcalde de Celaya, Guanajuato, admitió que sí se reunió con integrantes del crimen organizado, aunque fue mediante engaños.

El funcionario acusó que los criminales lo llamaron asegurando que eran empresarios, y que, aunque fue llamado a tomar un café, la situación cambió una vez que comenzó la reunión.

“Sucedió antes de que tomara posesión como presidente municipal... No soy tan político, entonces si ustedes me preguntan algo, les respondo. Yo no creí que tuviera relevancia, ya pasó un año”, respondió a medios de comunicación el alcalde.

Sin precisar la fecha exacta, el funcionario confirmó que el encuentro con presuntos narcotraficantes del país ocurrió hace meses, y que al llegar al café le dijeron que irían a otro, por lo que lo subieron a una camioneta.

Al mencionar que no cabían los acompañantes, le pidieron que dejara a su gente, y se fue solo a negociar; sin embargo, cuando llegó al sitio, se dio cuenta de que las personas no eran empresarias.

Juan Miguel Ramírez reveló que, luego de la reunión, la persona que lo llevó y contactó con los supuestos empresarios “estaba aterrada”, además de que reconoció el error de haber acudido a ese evento.

Al ser cuestionado por NMás sobre si quienes lo llevaron eran parte de un cártel del crimen organizado, la respuesta del alcalde de Celaya, cerca de la zona violenta de Salvatierra, fue un “sí”, aunque no reveló cuál.

Tras admitir dicha reunión, el alcalde de Celaya negó cualquier pacto criminal, además de que su “único compromiso” es la ciudadanía.

“Desde el inicio de mi administración, advertí los riesgos que asumía al ocupar el cargo”, explicó el funcionario.

¿Qué le pidieron los narcotraficantes a Juan Miguel Ramírez?

Según las palabras de Juan Miguel Ramírez, los hechos ocurrieron el año pasado, cuando él era alcalde electo de Celaya, es decir, que aún no entraba al poder.

La reunión, que comenzó con una invitación a tomar un café, se convirtió en un encuentro en el que el narco pidió dinero, así como puestos de Gobierno.

“Nos pidieron lo que piden, ¿verdad? Dinero, posiciones en el Gabinete, etcetera, y bueno, ahí pues yo discutía con ellos, les decía que no, ¿verdad?“, explicó el alcalde de Celaya a medios de comunicación.

Además, explicó que hubo un momento en el que “estuvo muy difícil la situación”, y la persona que lo llevó a la reunión pidió un encuentro después.

La persona que lo acompañaba le dijo al alcalde que se puso “bien loco”, y que estaba muy asustado, aunque él no se había dado cuenta.

Con información de Quadratín y Nmás.