Empresas ‘arriesgan el pellejo’ al ser utilizadas por el narco y lavar dinero

Uno de los mayores riesgos que enfrenta la proveeduría de bienes y servicios en la industria energética y otros sectores estratégicos es demostrar que está libre de vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, ya que cualquier señal en sentido contrario puede derivar en el bloqueo de activos y en el cierre del acceso al mercado más grande del mundo, Estados Unidos, advirtió Nicolás Avellaneda, director regional para Latinoamérica de Achilles.
Trump ‘destruye’ a empresas ligadas al narco
Explicó que este riesgo se intensificó a partir de la decisión del presidente Donald Trump de catalogar al narcotráfico como terrorismo, lo que elevó la sensibilidad de las autoridades y del sistema financiero hacia cualquier empresa que tenga relación directa o indirecta con actividades ilícitas.
Consideró que el problema no es solo penal, sino económico y reputacional. “Una compañía mexicana que exporta a Estados Unidos o que recibe financiamiento de instituciones de ese país puede ver comprometida toda su operación si, sin saberlo, trabaja con un proveedor cuyo accionista o representante legal aparezca en listas de sanciones o de lavado de activos.
El castigo potencial va desde la imposibilidad de colocar productos en el mercado estadounidense hasta el bloqueo de activos”, explicó.
La firma global Achilles se dedica, precisamente, a detectar estos focos rojos, ya que realizan una revisión profunda de los proveedores, como la estructura accionaria, beneficiarios finales, ejecutivos clave y documentos de respaldo.
Con esa información, la empresa cruza datos con listas restrictivas y de sanciones a escala global, lo que permite identificar coincidencias potencialmente riesgosas.
“Un número normal para México es encontrar unas 40 o 50 coincidencias, pero no todas implican necesariamente una relación real con actividades ilícitas, puede tratarse de homónimos o sanciones antiguas”, aclaró.
Sin embargo, en materia de riesgo, la estadística importa menos que el impacto, ya que basta un solo caso dentro de la cadena para comprometer a toda la organización, indicó.