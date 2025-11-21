Empresas ‘arriesgan el pellejo’ al ser utilizadas por el narco y lavar dinero

Autoridades de EU acusan que una persona abrió una cuenta en CIBanco que sirvió para lavar 10 mdd para el Cártel del Golfo.

Uno de los mayores riesgos que enfrenta la proveeduría de bienes y servicios en la industria energética y otros sectores estratégicos es demostrar que está libre de vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, ya que cualquier señal en sentido contrario puede derivar en el bloqueo de activos y en el cierre del acceso al mercado más grande del mundo, Estados Unidos, advirtió Nicolás Avellaneda, director regional para Latinoamérica de Achilles.

Trump ‘destruye’ a empresas ligadas al narco

Explicó que este riesgo se intensificó a partir de la decisión del presidente Donald Trump de catalogar al narcotráfico como terrorismo, lo que elevó la sensibilidad de las autoridades y del sistema financiero hacia cualquier empresa que tenga relación directa o indirecta con actividades ilícitas.

Consideró que el problema no es solo penal, sino económico y reputacional. “Una compañía mexicana que exporta a Estados Unidos o que recibe financiamiento de instituciones de ese país puede ver comprometida toda su operación si, sin saberlo, trabaja con un proveedor cuyo accionista o representante legal aparezca en listas de sanciones o de lavado de activos.

El castigo potencial va desde la imposibilidad de colocar productos en el mercado estadounidense hasta el bloqueo de activos”, explicó.

La firma global Achilles se dedica, precisamente, a detectar estos focos rojos, ya que realizan una revisión profunda de los proveedores, como la estructura accionaria, beneficiarios finales, ejecutivos clave y documentos de respaldo.

Con esa información, la empresa cruza datos con listas restrictivas y de sanciones a escala global, lo que permite identificar coincidencias potencialmente riesgosas.

“Un número normal para México es encontrar unas 40 o 50 coincidencias, pero no todas implican necesariamente una relación real con actividades ilícitas, puede tratarse de homónimos o sanciones antiguas”, aclaró.

Sin embargo, en materia de riesgo, la estadística importa menos que el impacto, ya que basta un solo caso dentro de la cadena para comprometer a toda la organización, indicó.