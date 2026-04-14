Casino Centenario: Así operaba la ‘mina de oro’ del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, según EU

EU sancionó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, por presunto lavado de dinero ligado al Cártel del Noreste.

El gobierno de Estados Unidos identificó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel del Noreste (CDN), el cual presuntamente es utilizado por la organización criminal para el lavado de dinero y contrabando de efectivo.

Así lo informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que este martes sancionara a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por esta organización, considerada una de las más violentas de México.

De acuerdo con la OFAC, el Cártel del Noreste mantiene fuerte presencia en la frontera con Estados Unidos, especialmente en Nuevo Laredo, un punto estratégico por su cercanía con Laredo, Texas, el cruce terrestre más activo de la región.

Casino Centenario, clave en red del Cártel del Noreste

El Departamento del Tesoro señaló que el Casino Centenario no solo funcionaba como centro de apuestas, sino también como una pieza clave para las operaciones del cártel.

Según la OFAC, dicho establecimiento operaba como fachada para el lavado de dinero a través de sus actividades de juego. Además, el inmueble era utilizado como depósito de drogas, incluyendo fentanilo y cocaína, antes de su distribución.

Las autoridades estadounidenses también indicaron que en el interior del casino se realizaban actos de intimidación y tortura contra personas identificadas como enemigas del grupo criminal.

Los casinos Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante, en Tampico, fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

Como parte de estas acciones, Estados Unidos también sancionó a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), operadora del Casino Centenario, así como del Diamante Casino, ubicado en Tampico, Tamaulipas.

Las designaciones fueron emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que facultan al gobierno estadounidense a bloquear activos y prohibir transacciones con personas o entidades que apoyen, directa o indirectamente, a organizaciones criminales.

Abogado del ‘Z-40’ y ‘El Mayo’, entre los sancionados por EU

Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro también figura Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40′, y del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Según la OFAC, Penilla habría actuado como intermediario entre Treviño Morales y la actual cúpula del Cártel del Noreste, incluso mientras este permanecía en prisión en México. Esto le habría permitido mantener el control de la organización desde la cárcel.

Tras dar a conocer dichas sanciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la dependencia empleará todas las herramientas disponibles para resguardar a Estados Unidos frente a los cárteles violentos.