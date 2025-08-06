¿Quién es quién en el Cártel del Noreste, la organización criminal que gana poder en México?

Miembros de alto rango del Cártel del Noreste fueron sancionados por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

En menos de tres meses, Estados Unidos golpeó de nuevo al Cártel del Noreste. Este 6 de agosto, el Departamento de Tesoro de EU, anunció nuevas sanciones contra la organización criminal.

Como parte de la ofensiva del gobierno de Donald Trump para frenar el tráfico de fentanilo, se congelaron los activos bancarios de líderes de alto rango del Cártel del Noreste.

Se trata de Abdón Federico Rodríguez García, alias “Cucho”, segundo al mando del Cártel del Noreste; y dos miembros de alto rango Antonio Romero Sánchez y Francisco Daniel Esqueda, mejor conocido como “Franky Esqueda”.

¿Quién es quién en el Cártel del Noreste?

De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el “Cucho”, segundo al mando del CDN, está involucrado en narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión. Además, está detrás de varios homicidios.

El “Cucho” era cercano a Miguel Treviño Morales, alias “El Z-40″, el fundador de Los Zetas que se encuentra encarcelado en EU por narcotráfico.

Antonio Romero Sánchez es un ex policía que se unió a las filas del Cártel del Noreste, para liderar operativos narco en Piedras Negras, Coahuila y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Este año fue relacionado en el asesinato de un funcionario en Nuevo Laredo.

Según la información de EU, Franky Esqueda asumió las operaciones tácticas del Cártel del Noreste y es responsable de atacar un helicóptero del Ejército por la detención de un líder de la organización criminal.