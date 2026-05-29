(VIDEO) Senadora del PT ‘huye’ de entrevista cuando le preguntan cuánto es el salario mínimo en México

Ana Karen Hernández Aceves es senadora del Partido del Trabajo por el estado de Colima desde 2024.

La senadora por Colima del Partido del Trabajo (PT), Ana Karen Hernández Aceves, se volvió tendencia en redes sociales luego de que evitó responder la pregunta sobre cuánto es el salario mínimo vigente en México. En un video que ya circula en redes, se observa a la legisladora “huir” de una entrevista tras ser cuestionada sobre el tema.

En el video difundido en X y YouTube, la legisladora aparece hablando sobre gestiones realizadas junto a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, cuando es interrumpida por el joven Marco Abarca, de Proyecto Escolar, quien le preguntó directamente: “¿Sabes en cuánto está el salario mínimo en México?"

Tras el cuestionamiento, la senadora simplemente guarda silencio y continúa caminando sin responder. El youtuber que la entrevista insiste en dos ocasiones con un “¿Senadora?” y remata: “Nada más es una pregunta”. Sin embargo, Hernández Aceves se aleja del lugar sin decir comentario alguno.

¿Quién es la senadora del PT, Ana Karen Hernández?

Ana Karen Hernández Aceves es senadora de la República por el estado de Colima desde 2024 y forma parte de la bancada del PT en la LXVI Legislatura. Antes de llegar al Senado se desempeñó como diputada local en el Congreso de Colima y desarrolló una carrera profesional vinculada a la docencia.

La legisladora nació en Manzanillo, Colima, es licenciada en Lingüística y ha ocupado diversos cargos dentro de la estructura del PT en la entidad. Actualmente preside la Comisión de Deporte en el Senado y participa en comisiones relacionadas con salud, relaciones exteriores, gobernación y derechos humanos.

La senadora del PT no fue la única sorprendida por las preguntas de Abarca, quien acudió al Senado por segunda ocasión luego de que en diciembre pasado visitó el recinto por primera vez para lanzar preguntas “incómodas” a los legisladores.

En aquella ocasión, Proyecto Escolar explicó que se encontraba en la Cámara Alta con el objetivo de “incomodar a un político”, y se volvió viral al realizar preguntas a figuras como Margarita Zavala, Sergio Mayer y al presidente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno.

En esta ocasión, Abarca acudió al Senado durante el último día del periodo ordinario de sesiones. Tras la conclusión de los trabajos legislativos, los senadores entrarán en un periodo de receso que se extenderá por casi cinco meses, al que el youtuber hizo referencia como sus “vacaciones”.

La pregunta sobre el salario mínimo fue la más recurrente durante todo el video y “puso en aprietos” a varios de los entrevistados. Aunque algunos dijeron conocer el dato, optaron por no responder cuando se les pidió precisar la cifra. Otros abandonaron la entrevista y varios más dieron datos incorrectos.

En otro momento, se acercó al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a quien únicamente alcanzó a cuestionarle si creía que a los mexicanos les alcanzaba para una casa de 12 millones de pesos, en referencia al polémico inmueble que adquirió en Tepoztlán, Morelos.

El youtuber también increpó al senador Saúl Monreal Ávila, a quien preguntó si está a favor del nepotismo.

- ¿A favor o en contra del nepotismo?- le cuestionó el youtuber.

- A favor, les voy a decir por qué. El origen del nepotismo es cuando un hermano le da a otro hermano, o una esposa a su esposo o a sus hijos. A mi nadie me está dando nada - respondió Monreal.

El senador también fue cuestionado sobre el salario mínimo vigente en el país, a lo que respondió, erróneamente, que se encontraba en 137 pesos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, desde el 1 de enero del 2026 el salario mínimo general se incrementó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) aumentó de 419.88 a 440.87 pesos diarios.