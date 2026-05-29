Reforma judicial está cerca de entrar en vigor: Monreal prevé declarar su constitucionalidad el lunes

Monreal espera que los Congresos estatales den su aval a las modificaciones en los próximos dos días. (Foto: Cuartoscuro)

El diputado por Morena, Ricardo Monreal, aseguró este viernes que la nueva reforma al Poder Judicial y su propuesta que anula las elecciones en caso de injerencia extranjera podrían obtener su constitucionalidad la próxima semana.

En entrevista con medios de comunicación, el también coordinador de Morena en San Lázaro explicó que para que se declare constitucional las modificaciones a la reforma judicial y a la electoral es necesario el aval de los Congreso locales.

“El aval de los Congresos es relativamente fácil, importante, porque ellos solo pueden ratificar y no modificar. Solo ratificar o no las reformas”, dijo.

Agregó que algunos Congresos estatales ya estaban preparados porque la reforma judicial es muy conocida, y adelantó que prevé que la mayoría de estados podría aprobar los cambios en uno o dos días.

“Yo creo que estará esta mayoría de legislaturas, no sé, uno o dos días para que el lunes próximo se pueda hacer la declaratoria de constitucionalidad en la Comisión Permanente”, explicó.

¿Qué falta para que la reforma judicial entre en vigor?

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que luego de que los Congresos estatales avalen la reforma jucidicial y la nulidad de la elección en caso de injerencia extranjera, el Congreso debe hacer la declaratoria de constitucionalidad.

Adelantó que las Cámaras de Diputados y la de Senadores ya no se reunirán la siguiente semana, por lo que será la Comisión Permanente la que realice la declaratoria.

“Ya las Cámaras no se reúnen, se clausura el periodo en cada una y ya la Permanente, que es la representante del Congreso, hace la declaratoria de constitucionalidad para que se pueda publicar”, indicó.

Las modificaciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor al día siguiente de su publicación.

“Comenzaría la vigencia de la reforma constitucional que consistió en la modificación de 10 artículos de la Constitución, nueve de contenido en materia del Poder Judicial y para posponer la elección al 2028 y prepararla de mejor forma”, señaló.

Se trata del segundo proceso electoral al que se somete el Poder Judicial desde la reforma de 2024 y luego de los comicios de junio de 2025, donde casi 100 millones de ciudadanos estaban llamados al voto y solo un 13 por ciento participó.

El morenista indicó que también entrará en vigor la modificación a la ye que establece una causal de nulidad para el caso de intervención extranjera de otros países o agentes externos.