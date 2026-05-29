Qué comer en Vancouver: restaurantes, tours y clases

Si hay algo que define a Vancouver con más precisión que sus paisajes, es su escena culinaria. La ciudad es un crisol gastronómico donde conviven influencias asiáticas, europeas, indígenas y latinoamericanas, todas filtradas por los productos excepcionales del Pacífico Noroeste. El resultado es una oferta que rivaliza sin complejos con las grandes capitales gastronómicas del mundo.

El nombre que más resuena en la escena local es Published on Main, el restaurante del chef Gus Stieffenhofer-Brandson que ostenta una estrella Michelin y que en 2022 fue coronado como el mejor restaurante de Canadá por Canada’s 100 Best Restaurants. Actualmente forma parte de la lista North America’s 50 Best Restaurants, un reconocimiento que habla por sí solo. Su propuesta gira en torno a los ingredientes de temporada de British Columbia, transformados con técnica depurada e imaginación sin límites. Comer aquí no es solo alimentarse: es entender una ciudad a través de sus sabores.

Published on Main, foto de Cody Allmin

Pero la conversación gastronómica de Vancouver no se agota en una sola mesa. Botanist, dentro del Fairmont Pacific Rim, lleva la botánica del Pacífico Noroeste al plato y al vaso con una propuesta de mixología y cocina contemporánea que le ha valido un lugar en la lista 50 Best Discovery. Cada ingrediente tiene historia, cada trago tiene un jardín detrás.

Para los amantes de la carne, Black + Blue ofrece cortes premium cocinados al carbón desde una terraza elevada con vistas a la ciudad. Una experiencia rotunda, sin artificios, donde la calidad del producto habla por sí misma.

Y para quienes buscan algo más relajado, Italian Kitchen propone una cocina italiana regional en un ambiente cálido y accesible, mientras que Maenam, liderado por el chef Angus An, se ha consolidado como uno de los mejores restaurantes tailandeses de Canadá, prueba de cómo la multiculturalidad de Vancouver se traduce directamente en su oferta culinaria.

Italian Kitchen, foto de Nora Hamade

No se puede dejar de mencionar a Notch8, ubicado dentro del Fairmont Hotel Vancouver, que combina un estilo clásico y relajado con alta cocina y una carta de cocteles excelsa. Algo a destacar de este lugar son los pop up que hacen según la temporada.

Notch8

Vancouver es también una ciudad con capas históricas que vale la pena descubrir a pie. Su Chinatown es uno de los barrios chinos más antiguos de Norteamérica, y recorrerlo con Historical Chinatown Tours es sumergirse en décadas de migración, resistencia y cultura. La experiencia puede incluir una clase magistral de elaboración de dumplings que mezcla gastronomía e historia.

Edificios de principios del siglo XX, jardines tradicionales y negocios familiares que llevan generaciones en el mismo lugar conforman un barrio que se niega a convertirse en postal y prefiere seguir siendo un lugar vivo.

Al norte del río, el distrito de Lonsdale Quay Market en North Vancouver ofrece otro recorrido gastronómico que combina productos locales, cocina callejera y vistas al puerto en un ambiente más relajado y auténtico. Es el Vancouver que no busca impresionar, sino simplemente compartir.

Dine Out Vancouver Festival

Dine Out Vancouver Festival es una celebración gastronómica que ofrece 19 días de experiencias culinarias únicas y momentos para disfrutar de la buena mesa.

El festival incluye menús especiales a precio fijo, eventos con boleto y ofertas exclusivas en vuelos, hoteles y atracciones.

En 2026, el evento se llevó a cabo del 21 de enero al 8 de febrero de 2026, así que recomendamos estar al pendiente de las nuevas fechas.

Es una oportunidad excelente para conocer varios de los restaurantes más aclamados de Vancouver con menús a precios fijos que van de los 20 a los 70 dólares, o incluso para disfrutar de restaurantes con estrella Michelin por 110 dólares.

Descubre las fechas, restaurantes participantes y más atracciones incluidas en el festival en la página oficial de Dine Out Vancouver.