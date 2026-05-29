Hasta en 2 mil 500 pesos: Así rentan estacionamientos cerca del Estadio CDMX para el Mundial 2026

Habitantes de Santa Úrsula Coapa ofrecen espacios de estacionamiento a través de códigos QR a pocos días del inicio del Mundial 2026.

A menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, habitantes de Santa Úrsula Coapa ya venden los códigos QR que les fueron entregados por la alcaldía Coyoacán para controlar el acceso vehicular a la zona aledaña al estadio Ciudad de México (Banorte), sede del partido inaugural del torneo.

De acuerdo con publicaciones en grupos de venta de boletos, algunos vecinos ya ofrecen estos códigos a los conductores que buscan acceder a la colonia durante los días de partido, con el objetivo de rentar espacios de estacionamiento en casas, fraccionamientos y calles cercanas al estadio mundialista.

La alcaldía Coyoacán implementó el sistema de códigos QR tras realizar un censo entre los residentes de Santa Úrsula Coapa, una de las colonias que registrará mayores restricciones de movilidad durante la justa deportiva. La medida busca permitir la entrada exclusiva a habitantes y a personas autorizadas cuando se disputen encuentros en el estadio.

Sin embargo, vecinos han comenzado a anunciar la renta de estos accesos en plataformas digitales y grupos de redes sociales. Según algunas publicaciones en Facebook, los espacios para estacionar vehículos durante los partidos del Mundial alcanzan precios de hasta 2 mil 500 pesos.

Vecinos de Santa Úrsula Coapa ya rentan sus espacios de estacionamiento rumbo a la inauguración del Mundial 2026. (Facebook)

Cabe recordar que durante los juegos de la Copa Mundial, el estacionamiento del estadio Azteca no estará abierto al público, esto con la finalidad de que no se genere caos vial en avenidas y colonias cercanas, como calzada de Tlalpan y circuito Azteca.

Lo anterior se suma al incremento en la oferta de hospedajes temporales y servicios relacionados con el Mundial en colonias cercanas al estadio, donde desde meses atrás se reportó un aumento en los precios de renta de viviendas y departamentos ante la expectativa de recibir miles de aficionados nacionales y extranjeros.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026 y qué partidos se jugarán en México?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el próximo 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. México será uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, y albergará encuentros en tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La capital será el escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca). Además, recibirá otros encuentros de fase de grupos y partidos de eliminación directa.

Estos son los encuentros confirmados en la capital:

México vs. Sudáfrica — 11 de junio .

. Uzbekistán vs. Colombia — 17 de junio .

. México vs. República de Corea — 24 de junio.

Un partido de dieciseisavos de final — 30 de junio.

Un partido de octavos de final — 5 de julio.

Por su parte, Guadalajara albergará cuatro partidos de fase de grupos en el Estadio Akron, mientras que Monterrey recibirá cuatro encuentros de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final en el Estadio BBVA.

México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, mientras que el Estadio Ciudad de México será el primer estadio en albergar partidos de tres ediciones distintas del torneo: 1970, 1986 y 2026.