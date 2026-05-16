Con Son como figura: Corea del Sur, rival de México en el Grupo A, revela su convocatoria para el Mundial 2026

Son es el capitán y figura de la Selección de Corea del Sur (AP Foto/Dave Shopland).

La Corea del Sur confirmó este sábado su convocatoria de 26 futbolistas para el Mundial 2026, torneo en el que compartirá el Grupo A con la Selección de México, República Checa y Sudáfrica.

El técnico Hong Myung-bo mantuvo como principal figura a Son Heung-min, delantero del LAFC, quien disputará su cuarta Copa Mundial de la FIFA.

La Selección surcoreana jugará todos sus partidos de fase de grupos en territorio mexicano. El combinado asiático debutará el 11 de junio ante República Checa en el Estadio Monterrey, enfrentará a México en el Estadio Guadalajara el 19 de junio y cerrará la primera ronda contra Sudáfrica el 24 de junio nuevamente en el ‘Gigante de Acero’.

¿Qué jugadores eligió Corea del Sur para enfrentar a México en el Mundial 2026?

Hong Myung-bo apostó por una base con futbolistas que militan en ligas europeas y mantuvo a tres de sus principales referentes internacionales: Son Heung-min, del LAFC; Lee Kang-in, mediocampista del finalista de Champions Paris Saint-Germain; y Kim Min-jae, defensor del Bayern Múnich.

La convocatoria también incluyó al mediocampista Hwang In-beom, jugador del Feyenoord que arrastra molestias en el tobillo. Pese a ello, el seleccionador defendió públicamente su incorporación y explicó que espera verlo recuperar ritmo antes del arranque del torneo.

“Según las pruebas realizadas hace dos días, su estado no solo es bueno, sino que incluso es mejor que el de otros jugadores”, afirmó Hong Myung-bo sobre Hwang In-beom, de en declaraciones recogidas por EFE.

“No puedo afirmar que su estado físico sea óptimo todavía, pero una vez que viajemos a Estados Unidos, mejorará su forma física jugando en uno de los dos partidos amistosos”, añadió.

Otra de las novedades de la lista fue la presencia de Lee Ki-hyuk, defensor del Gangwon que apenas suma una aparición con la selección absoluta. Hong decidió mantenerlo al grupo pese a su escasa experiencia internacional.

“Nuestro objetivo principal será avanzar a los dieciseisavos de final”, declaró Hong Myung-bo en Seúl en declaraciones retomadas por AP. “Después de eso no sabemos qué pasará. Podríamos llegar incluso más lejos de lo que habríamos imaginado”, agregó el entrenador.

Corea del Sur llega a la Copa del Mundo con una marca histórica de 11 participaciones consecutivas, racha que inició en México 1986. Además, Son Heung-min disputará su cuarto Mundial, ahora después de cerrar su etapa de 10 años en Tottenham y fichar por LAFC de la MLS.

El técnico Hong conoce el torneo tanto como jugador como entrenador. Fue capitán de la selección que alcanzó las semifinales del Mundial de 2002 en Corea y Japón y dirigió al equipo en Brasil 2014, edición en la que los Guerreros Taeguk solo sumaron un punto.

¿Cómo llega Corea del Sur al Mundial 2026?

La selección surcoreana no llegará al Mundial con resultados positivos en sus últimos compromisos internacionales. En marzo perdió 4-0 frente a Costa de Marfil y posteriormente cayó 1-0 ante Austria, dos derrotas que encendieron cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo antes del torneo.

Como parte de su preparación final, Corea del Sur viajará a Salt Lake City para disputar amistosos contra Trinidad y Tobago y El Salvador antes de trasladarse a México para el inicio de la fase de grupos.

El combinado asiático alcanzó los octavos de final en Qatar 2022 después de vencer a la Selección de Portugal en el último partido de la fase de grupos. Sin embargo, quedó eliminado en la siguiente ronda tras perder ante Brasil.

Lista completa de Corea del Sur para el Mundial 2026

Esta es la convocatoria completa de Corea del Sur para afrontar el Grupo A del Mundial con México:1

Porteros: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk). Defensas: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Múnich), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Estrella Roja), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Viena), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Al Sharjah).

Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Múnich), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Estrella Roja), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Viena), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Al Sharjah). Mediocampistas: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolverhampton).

Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolverhampton). Delanteros: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Con información de AP y EFE.