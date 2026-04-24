‘México 86’: La historia detrás del Mundial que se decidió fuera de la cancha; fecha de estreno y elenco

La historia 'México 86' también muestra que, en un sistema dominado por intereses políticos y económicos, cada avance implica un costo. El proceso para obtener el Mundial se presenta como una serie de movimientos donde intervienen distintos actores con agendas propias. [Fotografía. Netflix]

La película México 86, protagonizada por Diego Luna, se estrena el 5 de junio en Netflix, a una semana de la inauguración del Mundial de 2026 en el Estadio Banorte. La producción retoma el contexto en el que el país obtuvo la sede del torneo de 1986, tras la renuncia de Colombia por no cumplir con los requisitos de la FIFA.

El largometraje sigue a Martín de la Torre, un burócrata mexicano que encuentra una oportunidad inesperada cuando surge la posibilidad de organizar el Mundial. A partir de ese momento, el personaje se involucra en una serie de gestiones, acuerdos y maniobras para asegurar que México sea designado anfitrión por segunda ocasión.

La historia plantea que no todos los resultados se definen en la cancha. El eje narrativo se centra en lo que ocurre fuera del terreno de juego: negociaciones políticas, intereses económicos y decisiones estratégicas que influyen en la organización de un evento de escala global.

Diego Luna [Fotografía. Netflix]

¿En qué contexto se situará la película de ‘México 86′?

Aunque el Mundial de 1986 es recordado por lo ocurrido en la cancha —con la victoria de Argentina y los goles de Diego Maradona, como la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ en el Estadio Azteca—, la película propone una mirada distinta.

El guion, escrito por Daniel Krauze y Gabriel Ripstein, expone las negociaciones que hicieron posible el torneo. La trama describe un entorno donde los acuerdos no siempre se dan en condiciones transparentes y donde el poder político y mediático juega un papel determinante.

En ese contexto aparece Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, interpretado por Daniel Giménez Cacho, a quien se presenta como una de las figuras más influyentes del país en la industria del entretenimiento durante esa época.

¿De qué trata la trama principal de la película ‘México 86′?

El personaje de Martín de la Torre enfrenta un entorno en el que debe tomar decisiones arriesgadas para lograr su objetivo. La narrativa plantea que, para conseguir la sede del Mundial, el protagonista recurre a estrategias que lo colocan al límite de las reglas.

La historia también muestra que, en un sistema dominado por intereses políticos y económicos, cada avance implica un costo. El proceso para obtener el Mundial se presenta como una serie de movimientos donde intervienen distintos actores con agendas propias.

El reparto principal está encabezado por Diego Luna, quien además funge como productor ejecutivo. Junto a él participan:

Daniel Giménez Cacho

Karla Souza

Memo Villegas

Álvaro Guerrero

Juan Pablo Fernández

La película combina elementos de comedia, drama y sátira para retratar los juegos de poder detrás del Mundial 86, aquel en el que abuchearon a Miguel de la Madrid. El relato presenta el futbol como un fenómeno que va más allá del deporte y que involucra decisiones políticas, económicas y mediáticas.

La narrativa destaca que el éxito de un evento de esta magnitud depende tanto de lo que ocurre en el campo como de las negociaciones previas que lo hacen posible. La producción de este singular filme la integran:

Gabriel Ripstein , director

, director Daniel Krauze y Gabriel Ripstein, guion

y Gabriel Ripstein, guion Diego Luna , productor ejecutivo

, productor ejecutivo Sidonie Dumas , Nicolas Atlan y Christian Gabela , productores

, y , productores Emiliano Villanueva , fotografía

, fotografía Mónica Chirinos , diseño de producción

, diseño de producción Adela Cortázar , vestuario

, vestuario Miguel Musálem , edición

, edición Camilo Lara, música

La película sitúa en primer plano los factores que influyen en la organización de un evento deportivo de alcance internacional, al mostrar cómo decisiones políticas, intereses económicos y figuras clave del poder mediático incidieron en la designación de México como sede del Mundial de 1986. A través de esta reconstrucción, el largometraje presenta una mirada sobre un episodio histórico del futbol desde una perspectiva centrada en las negociaciones y los procesos que se desarrollaron fuera de la cancha.

Con información de EFE