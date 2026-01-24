‘México 86’: Todo lo que sabemos de la película de Netflix con Diego Luna y Karla Souza sobre el Mundial

'México 86' retrata la manera en la que nuestro país consiguió quedarse como anfitrión del Mundial. (Freepik/Netflix)

En el inicio de un año importante para el fútbol, gracias al Mundial 2026, se anunció la nueva película México 86, que se sitúa antes de que nuestro país fuera designado por la FIFA como anfitrión para la justa mundialista por segunda ocasión.

Las primeras imágenes de la nueva producción relacionada con el deporte se compartieron a unos meses de que comience el Mundial 2026, en México, Canadá y Estados Unidos.

La plataforma Netflix reveló algunos detalles de la nueva trama protagonizada por Diego Luna, quien fue nominado a los Golden Globes 2026 por su participación en la serie Andor, ambientada en Star Wars.

'México 86', nueva película de Netflix, es protagonizada por Karla Souza y Diego Luna. (Foto: Netflix)

¿Qué sabemos de la nueva película de Netflix acerca del Mundial de México en 1986?

Netflix dio a cuenta gotas información acerca de la trama de México 86, ambientada en nuestro país previo a que se diera la gran noticia de que el territorio azteca reciba a las 32 selecciones para que disputen los partidos para llevarse la Copa del Mundo.

La sinopsis oficial de la cinta protagonizada por la actriz Karla Souza dice lo siguiente:

“Este año llega ‘México 86′, la historia de cómo México logró ser la sede del evento deportivo más importante de 1986″.

La trama se ambienta durante la polémica generada luego de que Colombia renunció a ser la sede del Mundial, luego de que fue elegida por la FIFA poco después de la Copa del Mundo en Alemania 1974.

De acuerdo con lo compartido por ESPN, el Gobierno colombiano no consiguió adecuar y renovar sus estadios según las especificaciones de la federación que hoy lidera Gianni Infantino.

"Colombia había sido elegida para albergar el Mundial 86 poco después de Alemania 1974, es decir, que contaba con doce años para cumplir las exigencias de la FIFA, que en muchos casos fueron catalogadas de excesivas e imposibles de cumplir", publicó el medio deportivo.

Netflix compartió las primeras imágenes de 'México 86', nueva película. (Foto: Netflix)

¿Qué actores salen en la película ‘México 86′?

El elenco de la nueva película de Netflix no fue revelado en su totalidad, pero de acuerdo con el anuncio oficial los actores confirmados son:

Diego Luna: Protagonista de la historia.

Karla Souza: No se reveló detalles de su papel.

Daniel Giménez Cacho: Se confirmó su participación con las imágenes reveladas por Netflix en sus redes sociales.

Diana Sedano: Confirmada por Netflix

Davor Tonnie: Confirmado por Netflix

¿Cuándo fueron los mundiales en México y quién los ganó?

El primer Mundial en México fue en 1970 y el partido inaugural fue en el Estadio Azteca (ahora llamado Banorte).

En la edición únicamente hubo 4 grupos de 4 selecciones cada una y quien se llevó el trofeo fue Brasil, liderados por la leyenda Pelé.

En el segundo Mundial que se llevó a cabo en nuestro país y para esta edición fueron 6 grupos de 4 selecciones cada una de ellas.

Durante los partidos de cuartos de final ocurrió uno de los momentos más recordados en la historia del balompié y fue la llamada ‘Mano de Dios’, cuando Diego Armando Maradona anotó un gol ‘ilegal’, pero fue concedido y Argentina avanzó hasta la final, donde derrotó a Alemania Occidental 3 a 2.