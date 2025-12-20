‘La hora de los valientes’: La historia detrás de la nueva película de Netflix con Luis Gerardo Méndez

‘La hora de los valientes’ se estrenó el 19 de diciembre y está disponible en Netflix. (Foto: Cortesía Netflix Press)

¿Sin nada que ver este fin de semana? Netflix acaba de agregar a su catálogo un nuevo thriller protagonizado por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas que ha acaparado la atención.

Se trata de La hora de los valientes, una película que combina comedia —principalmente humor negro— con acción y suspenso, y que sigue la historia de un policía y un psicoanalista, dos personajes opuestos unidos por el destino.

Para el actor Luis Gerardo Méndez, la relación entre ambos es clara. En entrevista con The Hollywood Reporter, el histrión la definió como “una historia de amor entre dos amigos inesperados, un bromance, que habla mucho también de la importancia de tomar terapia”.

La Hora de los Valientes es un remake de un clásico argentino llamado Tiempo de valientes. (Foto: Cortesía Netflix Press)

Aunque parece una propuesta innovadora, lo cierto es que La hora de los valientes, la nueva película de Netflix, es un remake de Tiempo de valientes, una cinta argentina estrenada hace 20 años y considerada un clásico.

¿Cuál es la idea original detrás de ‘La hora de los valientes’?

La película original lleva por nombre Tiempo de valientes y fue creada por el director argentino Damián Szifron, quien concibió la idea al pensar en un personaje que atravesaba un mal momento y necesitaba ayuda.

Con ese escenario en mente, Szifron pensó que el giro ideal sería que quien brindara esa ayuda estuviera tan mal como la persona que la necesitaba. Así surgió la idea de que los protagonistas fueran un policía y un psicoanalista.

“Cuando se me ocurrió eso, solté una carcajada y supe que había el germen de algo con humor”, recordó en una entrevista para el canal de YouTube de Jordi Motlló Borrella.

El remake de La hora de los valientes cuenta con algunos detalles nuevos. (Foto: Cortesía Netflix Press) (José María Gusiñer / Netflix)

La cinta se construyó como una buddy movie: “mezclar a Woody Allen con Clint Eastwood. Quería hacer un thriller con aire de spaghetti western”, explicó en conversación con El País.

“La comedia surge de la tragedia, pero nunca nos reímos de los personajes, sino que los acompañamos. El humor aparece al desarrollar elementos trágicos”, añadió.

Ambos personajes enfrentan dudas sobre lo correcto y lo incorrecto, lo que permite una crítica social y al sistema de justicia, surgida de las propias reflexiones de Szifron.

“Creo que esos dos personajes respiran dentro de mi cabeza. En general, las discusiones que tienen en la pantalla, yo las tengo conmigo mismo. Habría sido una locura ponerlo todo en un solo personaje, por eso necesitaba dos”, comentó para el medio uruguayo Diario Cambio.

Así nació Tiempo de valientes, una película sobre dos hombres opuestos que terminan convirtiéndose en amigos.

¿De qué trata ‘Tiempo de valientes’, que inspiró la nueva película de Luis Gerardo Méndez?

La cinta sigue a Mariano, un psicoanalista que, tras sufrir un accidente de tránsito, es condenado a realizar trabajo comunitario: ayudar a otros mediante su profesión.

Su camino se cruza con el de Alfredo, inspector de la Policía Federal, devastado tras descubrir la infidelidad de su esposa. Es entonces cuando le asignan a Mariano para recibir terapia.

Las sesiones no ocurren en un consultorio tradicional, sino dentro de la patrulla policial, ya que Alfredo debe continuar trabajando.

“Casi sin darse cuenta, se irá sumergiendo en el universo policial hasta convertirse en una especie de ayudante extraoficial”, señala la sinopsis oficial en Filmaffinity.

‘La hora de los valientes’: ¿De qué trata, elenco y dónde ver?

La versión mexicana mantiene la esencia: un policía afectado por la infidelidad de su esposa y un psicólogo que debe atenderlo como parte de su servicio comunitario, dentro de la patrulla.

La diferencia está en la adaptación al contexto mexicano. Además, el elenco aportó ideas para construir a sus personajes. “Teníamos muy claro que no debíamos imitar o copiar”, dijo el director Ariel Winograd a The Hollywood Reporter.

El reparto incluye a Enrique Arreola, Luis Gerardo Méndez, Verónica Bravo, Christian Tappan, Noé Hernández, Fernando Cuautle y Memo Villegas. La hora de los valientes se estrenó el 19 de diciembre y ya está disponible en Netflix.