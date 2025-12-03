El documental de Netflix que enfureció a ‘Diddy’ Combs: Sus abogados quisieron frenar el estreno

'Sean Combs: The Reckoning' causó un conflicto de Netflix con los abogados de 'Diddy'. (Fotos: Cortesía Netflix / IA Gemini).

Los abogados del artista Sean Diddy Combs, sentenciado a poco más de cuatro años en prisión, enviaron una carta a Netflix para que no emitiera la miniserie sobre la controvertida estrella del rap, pues alegaron que se usa material “robado”.

La serie de Netflix titulada Sean Combs: The Reckoning se estrenó este martes 2 de diciembre y fue producida por el también rapero Curtis Jackson, más conocido como 50 Cent.

“No creo que puedas acercarte más. Se estaba documentando su camino a la cárcel”, mencionó 50 Cent a Tudum.

Sean Combs: The Reckoning se estrenó en Netflix el 2 de diciembre de 2025. (Foto: Cortesía Netflix).

¿Qué pasó con ‘Sean Combs: The Reckoning’, polémica serie de Netflix?

En una declaración a CNN, un portavoz de Combs acusó a Netflix de usar “material robado cuya publicación nunca fue autorizada” y calificó la serie de “vergonzoso artículo de propaganda”.

Las imágenes de Sean Combs: The Reckoning a las que se refiere el representante de Combs aparecen en el tráiler oficial.

Juda Engelmayer, portavoz de Combs, declaró a CNN que Combs estuvo filmando durante décadas sus actividades y su carrera con el objetivo de documentar su vida para un futuro documental.

Según Engelmayer, las imágenes del tráiler de Netflix, filmadas seis días antes del arresto de Combs en septiembre de 2024, formaban parte de ese proyecto: “Sean estaba haciendo su propio documental desde los 19 años. Estas imágenes fueron encargadas como parte de este (su documental)”.

Además, el litigante agregó que ni Combs ni su equipo han visto la docuserie de Netflix con antelación: “No tuvieron la amabilidad de ofrecernos una proyección”.

En su carta de cese y desistimiento, los abogados de Combs amenazaron con emprender nuevas acciones legales contra la plataforma de streaming: “Como sin duda saben, el Sr. Combs no ha dudado en emprender acciones legales contra los medios de comunicación y otros que violan sus derechos, y no dudará en hacerlo contra Netflix”.

Combs presentó previamente una demanda por difamación de 100 millones de dólares contra NBCUniversal por un documental sobre Combs que se emitió en Peacock, “Diddy: The Making of a Bad Boy”.

Netflix responde sobre documental de ‘Diddy’ Combs

Alexandra Stapleton, directora de la docuserie, aclaró en Tudum que el material de fotos y videos es lícito.

“Nos llegó, lo obtuvimos legalmente y contamos con los derechos necesarios. Hicimos todo lo posible para mantener la confidencialidad de la identidad del cineasta. Algo que caracteriza a Sean Combs es que siempre se graba a sí mismo, y ha sido una obsesión a lo largo de las décadas. También contactamos varias veces con el equipo legal de Sean Combs para una entrevista y comentarios, pero no obtuvimos respuesta”, mencionó.

¿De qué trata 'Sean Combs: The Reckoning’?

El documental reúne una serie de testimonios inéditos de personas que, en distintos momentos, formaron parte del entorno cercano de Combs. Muchos de ellos comparten sus experiencias públicamente por primera vez.

Entre las imágenes exclusivas, muestra al rapero en septiembre de 2024, seis días antes de ser detenido, cuando estaba refugiado en una habitación de hotel.

“Están pasando cosas, y quiero luchar por mi vida. Quiero luchar por la justicia, por la inocencia. Quiero tener una vida que pueda vivir. Va a ser muy difícil para mí recibir más golpes de los que he recibido y, Dios no lo quiera, presentarme ante un jurado y tener una oportunidad”, dice Combs en una llamada con su abogado en ese entonces.

De acuerdo con Tudum, ofrecen su versión figuras fundamentales de Bad Boy Entertainment —como su cofundador Kirk Burrowes o la exdirectiva Capricorn Clark—, artistas que pasaron por el sello, jurados que participaron en el proceso federal contra Combs, varias personas que han presentado demandas civiles en su contra e incluso un extrabajador sexual.

Kirk Burrows es uno de los invitados de 'Sean Combs: The Reckoning'. (Foto: Cortesía Netflix). (Courtesy of Netflix)

Entre las voces que participan en estas entrevistas exclusivas destacan:

Aubrey O’Day , integrante de Danity Kane y ex concursante de Making the Band .

, integrante de y ex concursante de . Kirk Burrowes , cofundador de Bad Boy Entertainment.

, cofundador de Bad Boy Entertainment. Miembros del jurado del caso Estados Unidos vs. Combs .

del caso . Joi Dickerson-Neal , quien se presenta como víctima y antigua conocida de Combs.

, quien se presenta como víctima y antigua conocida de Combs. D1 , exintegrante de los Mansfield Crips.

, exintegrante de los Mansfield Crips. Erick Sermon , rapero y exmiembro del dúo EPMD.

, rapero y exmiembro del dúo EPMD. Roxanne Johnson , exesposa del artista de Bad Boy, Craig Mack.

, exesposa del artista de Bad Boy, Craig Mack. Mark Curry , exartista del sello y autor del libro Dancing with the Devil: How Puff Burned the Bad Boys of Hip Hop .

, exartista del sello y autor del libro . William Lesane , primo de Tupac Shakur.

, primo de Tupac Shakur. Kalenna Harper , exmiembro del proyecto musical Diddy – Dirty Money.

, exmiembro del proyecto musical Diddy – Dirty Money. Brooklyn Babs , concursante de Making the Band y parte del grupo Da Band.

, concursante de y parte del grupo Da Band. Clayton Howard , quien afirma haber trabajado como sexoservidor bajo presunto empleo de Combs.

, quien afirma haber trabajado como sexoservidor bajo presunto empleo de Combs. Qwanell “Que” Mosley , participante de Making the Band y miembro de Day26.

, participante de y miembro de Day26. Brian Andrews, Willie Taylor y Robert Curry , también surgidos de Making the Band e integrantes de Day26.

, también surgidos de e integrantes de Day26. Greg Kading , exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

, exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Derrick Parker , exjefe de la unidad de inteligencia de rap del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

, exjefe de la unidad de inteligencia de rap del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Capricorn Clark, exasistente y exdirectora creativa de Bad Boy Entertainment.

“No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de Cassie, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. En definitiva, esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a nuestras celebridades en un pedestal tan alto. Espero que este documental sea una llamada de atención sobre cómo idolatramos a la gente y para que entendamos que todos somos seres humanos”, declaró Stapleton a Tudum.

¿Por qué delito condenaron a Sean ‘Diddy’ Combs?

El artista, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está ahora cumpliendo sentencia tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Diddy Combs está en prisión por delitos sexuales. (Elizabeth Williams via AP, archivo) (Elizabeth Williams/AP)

Tras un proceso que se alargó dos meses, Combs fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba: tráfico sexual y crimen organizado.

La fiscalía acusaba al rapero de 55 años de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.