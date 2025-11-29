¿Quién es Vecna? La historia detrás del villano de ‘Stranger Things’

Vecna se presentó como tal en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ y es el máximo villano en la quinta entrega. (Foto: Cortesía Netflix)

Si ya viste la quinta temporada de Stranger Things y te quedaste igual de confundido que Derek Turnbow al escuchar que al personaje que provoca el caos en el pueblo de Hawkins se le conoce como ‘Vecna’, ‘Henry Creel’ o simplemente ‘Uno’, esta nota es para ti.

Son muchos nombres, pero todos hacen alusión al máximo villano en Stranger Things, quien tiene un total domino en el ‘Upside Down’ y cuenta con poderes que van desde la telequinesis hasta la capacidad de controlar la mente de las personas.

Pero antes de convertirse en el villano con el cual quieren acabar Once, Will, Lucas, Mike y Dustin, Vecna fue una persona común, tal como se reveló en la cuarta temporada de la serie de Netflix.

¿Cuál es el origen de Vecna? Su pasado como Henry Creel

A lo largo de las diferentes temporadas de Stranger Things los chicos de Hawkins se enfrentan a diferentes villanos que llegan del ‘Upside Down’ tras la aparición de Will Byers tal como los demogorgones y los azotamentes.

No obstante, es en la cuarta temporada cuando, luego de una serie de sospechosos asesinatos, se descubre que quien está detrás de todo es un villano con poderes mentales.

Con sus habilidades para la investigación, Nancy y Robin descubren que la historia del antagonista comenzó en la década de los 50 y su nombre real era Henry Creel, quien cuando era un niño descubrió sus poderes.

Antes de ser Vecna, el villano fue un joven llamado Henry Creel y posteriormente fue el sujeto de prueba 001 del Dr. Brenner. (Foto: Cortesía Netflix) (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

No obstante, al sentir muy poca empatía los empezó a utilizar en contra de su familia. Una noche, Henry decidió meterse en la mente de su mamá y su hermana, a quienes torturó y finalmente asesinó psíquicamente.

Aquella noche, el único sobreviviente fue su padre; por su parte Henry Creel fue trasladado a una clínica, debido a que consumió gran parte de su energía al usar sus poderes para asesinar a su familia.

De Henry Creel a 001: ¿Qué pasó con Once en el laboratorio?

En la clínica, el doctor Martín Brenner quedó impresionado con los poderes de Creel, por lo cual él queda bajo la custodia del científico, quien lo convierte en 001 y lo utiliza como uno de sus asistentes en el laboratorio.

Para controlar los poderes de Creel, el Dr. Brenner implantó un chip en Henry y a la par comenzó a desarrollar experimentos en niños con el objetivo de reproducir los poderes que él tenía en otros sujetos de prueba, entre ellos Once.

Fue cuando trabajaba con ‘Ce’ que Henry la convenció, bajo engaños, de quitarle el chip que el Dr. Brenner le había implantado. Luego de que Eleven lo hizo, 001 no solo recuperó toda su capacidad, también mató a todos los científicos, a excepción de Martín, y niños.

¿Cuándo se convirtió en Vecna y por qué se llama así?

Al ver la masacre, Once hizo frente a 001, a quien envió a una dimensión alterna llamada ‘Upside Down’, desapareciéndolo para que no provocara más daños; sin embargo, ese solo fue el origen del villano.

En el otro lado, 001 desarrolla sus poderes al máximo y comienza a controlar el ‘Upside Down’, así como las criaturas que habitan en este mundo abriendo portales hacia su nuevo reino.

Entre los poderes que ‘Uno’ logró desarrollar se encuentran la telequinesis, la capacidad de entrar en la mente de las personas y torturarlas con sus propios traumas; manipulación mental, asesinar desde el interior de la mente, así como la creación de portales.

Tal como sucedió con los demogorgones y los azotamentes — criaturas controladas desde el ‘Upside Down’ por 001— al conocer las habilidades que tenía el villano, Lucas, Mike, Dustin y Will le pusieron el nombre de un personaje de Calabozos y Dragones.

Vecna fue nombrado de esta manera por un personaje de 'Calabozos y Dragones'. (Foto: Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Pues como se muestra en la primera temporada de Stranger Things, este es un juego de mesa que los niños jugaban todo el tiempo y, en Calabozos y Dragones Vecna es uno de los monstruos más poderosos.

Además, su apariencia es similar a la de este personaje, ya que en el juego Vecna es un ‘mago no muerto’, quien asume un aspecto consumido y casi cadavérico como un efecto secundario de adquirir todos sus poderes.

Tras el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, Vecna regresa aún más fuerte que en las entregas pasadas; sin embargo, Will Byers —el primer niño que secuestró y llevo al ‘Upside Down’— descubre que puede usar la conexión que tiene con el villano para utilizar sus poderes en su contra.