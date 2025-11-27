Final explicado del Volumen 1 de ‘Stranger Things 5’: ¿Qué pasó con Will?

A lo largo de los primeros capítulos de ‘Stranger Things 5’, se muestra una mayor conexión entre Vecna y Will. (Foto: Cortesía Netflix Press)

¡Vecna está de regreso para poner a todo Hawkins de cabeza! Luego de tres largos años de espera, la quinta temporada de Stranger Things, la famosa serie de Netflix, se estrenó durante la noche del 26 de noviembre.

Y aunque todos queremos saber cómo será el final de Stranger Things —ya que la quinta entrega de los hermanos Matt y Ross Duffer será la última— solo fueron lanzados los primeros cuatro episodios, en los cuales se hicieron impactantes revelaciones.

En especial en el último episodio del Volumen 1, en el cual Will Byers, el personaje interpretado por el actor Noah Schnapp, cobra aún más relevancia para la historia, gracias a su conexión con el antagonista de la historia: Vecna.

Pero, si aún no acabas de ver la nueva temporada de Stranger Things, lo ideal es que lo hagas, ya que de aquí en adelante habrá bastantes spoilers sobre el Volumen 1 del popular programa de televisión; así que lee bajo tu propio riesgo.

¿Qué pasó en el final del Volumen 1 de ‘Stranger Things 5’?

En el último capítulo del Volumen 1 se libra una batalla épica entre los soldados de la zona militar y los demogorgones —las criaturas que provienen del ‘Upside Down’—, mientras los chicos intentan poner a salvo a todos los niños.

Al mismo tempo, en el ‘Upside Down’ Once y Hopper hacen un descubrimiento inesperado: en la base militar de este mundo tienen atrapada a Ocho, la hermana de ‘Ce’.

La batalla en Hawkins continúa y por fin Vecna aparece con su aspecto habitual para confrontar a Will, a quien hace levitar e inmoviliza. Es ahí cuando el antagonista le explica que se está llevado a los niños, debido a que son débiles.

La pandilla trata de detener a Vecna. Joe Keery como Steve Harrington, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Maya Hawke como Robin Buckley, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Winona Ryder como Joyce Byers, Noah Schnapp como Will Byers, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson y Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair. (Foto: Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX)

Vecna aseguró que Will, al ser el primer niño que secuestró, le mostró todo lo que podía hacer. Finalmente, lo dejó en el suelo para regresar al otro lado, mientras los demogorgones continuaba la masacre y el rapto de los menores.

En el suelo, Will recuerda las palabras de Robbin, quien le dijo que todas las respuestas siempre estuvieron dentro de ella, y comienzan a pasar diferentes recuerdos de la infancia de Byers.

Justo cuando los demogorgones están a pubto de atacar a sus amigos, Will usa habilidades de telequinesis, es decir poderes similares a los de Once, para detener a las criaturas y acabar con todas ellas.

La escena final es épica: Will, muy al estilo de Eleven, se limpia la sangre que le salió de la nariz con la manga de su playera, pero, ¿de dónde salieron los poderes que utilizó?

¿Por qué Will tiene poderes en ‘Stranger Things’?

Aunque Will utilizó sus habilidades como algo natural, en realidad nadie sabía que él era capaz de hacerlo, ni siquiera el mismo actor Noah Schnapp: “fue una revelación muy impactante para mí”, comentó para Entertainment Weekly.

Pero si te lo estás preguntando, no, Will no es igual a Once: “No es un nuevo Eleven, y eso era importante para nosotros”, dijo Matt Duffer en declaraciones retomadas por The New York Post.

En una conversación con la revista Variety, los hermanos detrás de la exitosa serie de Netflix explicaron que los poderes que Will desarrolló provienen de un lugar mucho más oscuro: del mismo Vecna.

“Los poderes no están dentro de él, (solo) puede canalizar los poderes de Vecna ​​y usarlos”, señala Ross Duffer, ya que tal como explicó Robin en la serie, Will tiene la capacidad de conectarse con la mente colmena.

Noah Schnapp como Will Byers y Jamie Campbell Bower como Vecna ​​en Stranger Things: Temporada 5. (Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Un detalle que no es nuevo para los fans de Stranger Things, puesto que en las temporadas pasadas se había mostrado que luego de haber estado perdido en el ‘Upside Down’, Will desarrolló una conexión con Vecna e incluso podía observar lo que el villano veía.

Sin embargo, “no se dio cuenta de que en ese momento podía acceder a ello y usarlo contra Vecna. Eso es algo que no aprende hasta esta temporada”, agrega Matt Duffer en la conversación.

Es así que Will solo podrá usar los poderes de Vecna cuando esté cerca de la mente colmena, pues entre más lejos esté su capacidad se verá reducida, como si perdiera la señal.

Aunque fue impactante para los fans, no es una idea nueva en la mente de los hermanos Duffer: “Hemos estado hablando sobre los poderes de Will desde que tengo memoria”, comentaron.

Sin embargo, la quinta temporada fue ideal para ellos, ya que Will ha comenzado a aceptarse tal cual es, dejando de lado el concepto que se tenía de él como uno de los más temerosos del grupo.

Aún quedan muchos cabos sueltos para las siguientes entregas como: la explicación detrás del muro que está en el Upside Down y por qué Henry Creel le teme al recuerdo en donde se ocultan Max y Holly.

¿Cuándo se estrenan los siguientes episodios de ‘Stranger Things’?

La quinta temporada de Stranger Things inició oficialmente con su Volumen 1, disponible desde el 26 de noviembre, compuesto por cuatro episodios que abren una nueva etapa en la historia. La aventura continuará en diciembre, cuando llegue el resto de la temporada dividido en dos lanzamientos más.

El Volumen 2, que funcionará prácticamente como un obsequio navideño para los fans, se estrenará el 25 de diciembre e incluirá los episodios 5, 6 y 7. Días después, el 31 de diciembre, se liberará el Volumen 3, conformado únicamente por el episodio 8, el cual servirá como cierre definitivo.

'Stranger things' estrena su temporada 5 con tres fechas de lanzamiento. (Foto: Cortesía Netflix / IA Gemini).

Todos los episodios —tanto los del Volumen 2 como los del Volumen 3— podrán verse en Netflix a partir de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).