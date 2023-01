Noah Schnapp, actor de ‘Stranger Things’, se declara gay: 'Soy más parecido a Will'

Noah Schnapp, el actor de 18 años que se hizo popular al interpretar al personaje de Will Byers en Stranger Things, confesó abiertamente ser gay a través de un video en su cuenta de TikTok que rápidamente se hizo viral y alcanzó las 46 millones de reproducciones ante cientos de comentarios de apoyo.

En un audio en el que sincronizó sus labios, una mujer dijo: “¿Sabes qué nunca fue? Grave, nunca fue tan grave, francamente, nunca fue tan grave”, mientras detalló con un breve texto. “Finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos’”.

La descripción de la publicación fue lo que más llamó la atención de sus seguidores, pues hace alusión al papel con el que creció los últimos años y que forma parte de una de las series más exitosas en la historia del servicio de streaming Netflix. “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”.

En algunos de los comentarios hacia quien también ha trabajado en proyectos como Bridge of spies, The circle y We only know so much le dicen que están orgullosos y felices por él.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

Noah Schnapp y la orientación sexual de su personaje en ‘Stranger Things’

Aunque se sembró la duda en las primeras temporadas de Stranger Things, la temporada 4 mostró un interés amoroso de Will hacia Mike Weehler (Finn Wolfhard), algo de lo que el propio Schnapp habló en una entrevista con Variety.

“Siempre estuvo ahí, pero nunca lo supiste realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos? Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y que ama a Mike”.

Ante ello, afirmó que incluso se le han acercado en la calle. “Es este trauma multifacético que se remonta a años atrás, porque el Demogorgon y luego sus amigos se lo llevaron, nunca lo reconocieron, y ahora tiene miedo de salir y no sabe si lo aceptarán”, añadió.