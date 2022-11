Directivo de la FIFA declara que es gay y defiende la elección de Qatar para el Mundial 2022

Bryan Swanson, director de comunicación de la FIFA, cerró la conferencia de prensa de apertura previo al inicio de Qatar 2022 por parte del presidente del organismo, Gianni Infantino, con una defensa a la elección del país de Medio Oriente para realizar la Copa del Mundo y un agradecimiento al dirigente helvético al reconocer que era gay.

Luego de la extensa comparecencia de Infantino, en la que respaldó contundentemente la evolución de Qatar respecto a cuestiones como derechos humanos, de los trabajadores, condición sexual, entre otros aspectos, Swanson dijo:

“Me gustaría decir algo usando esta plataforma. Me siento aquí en Qatar en una posición privilegiada, frente a todo el mundo, como hombre gay (...) He pasado algún tiempo trabajando al lado de Infantino. Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado”, dijo ante los medios quien ocupa el puesto desde 2021.

“Pensé mucho sobre compartir esto o no. En la FIFA nos preocupamos por todos. Tengo varios colegas homosexuales. Soy plenamente consciente del debate y respeto plenamente las opiniones diferentes de las personas. Cuando dice que somos inclusivos, lo dice en serio. Estamos aquí para trabajar y no ha habido problema alguno”, apuntó.

Las declaraciones de Gianni Infantino

En su discurso, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró sentirse “árabe, gay y trabajador migrante”, por lo que pidió criticarlo a él y no a Qatar como sede del torneo más importante del futbol.

“Me recuerda mi historia personal porque soy hijo de trabajadores migrantes. Sé lo que quiere decir ser discriminado, ser acosado como extranjero. Era pelirrojo, tenía pecas, era italiano, hablaba mal el alemán”, contó.

Asimismo, calificó los comentarios negativos como injustos e hipócritas y defendió la inclusión que rige en el organismo. “No dividan, el mundo ya está suficientemente dividido. Organizamos una Copa del Mundo, no una guerra”.

*Con información de EFE.