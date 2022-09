Tri Gay expone falta de apoyo por parte de la FMF: ‘Ni siquiera nos prestan una cancha’

El futbol mexicano ha sido señalado en los últimos años de ‘cerrarle las puertas’ a la comunidad LGBT+ y de promover el famoso grito homofóbico que los aficionados al deporten emiten contra el equipo contrario. Sin embargo, ha habido campañas para eliminarlo, aunque no han resultado del todo efectivas.

Ante esta situación, el Equipo Nacional de la Diversidad Sexual de México, también conocido como ‘Tri Gay’, compartió en conferencia de prensa que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) les ha negado apoyo para impulsar el desarrollo del deporte entre las y los miembros de la comunidad.

Las problemáticas que atraviesa el Tri Gay gracias a la homofobia en el futbol

El representante del Tri Gay, Andoni Bello, ha expuesto que los directivos se encuentran aparentemente sin interés en erradicar la homofobia persistente en el juego del balompié mexicano.

“(El grito) se normaliza o se trata con eufemismos. La forma como hemos visto que la FMF trata el tema es decir ‘respeta’ sin decir a quién y por qué el grito homofóbico debe ser erradicado en los estadios. A ellos no les interesa porque el ambiente en el fútbol es uno de los más homofóbicos que hay y no podemos esperar que tengan una sensibilización si no la buscan”, señaló.

También afirmó que el máximo órgano que rige el futbol mexicano prefiere pagar multas y cuotas a elaborar un plan eficaz para erradicar la homofobia en los estadios y la violencia existente hacia la comunidad LGBT+ dentro del deporte.

“Sin el real compromiso de la FMF y de las instituciones deportivas no va haber un adecuado abordaje del tema ni una fiesta. Ellos prefieren pagar multas y no les interesa la violencia en los estadios. Está normalizada y se ve reflejada en las calles”.

EL Tri Gay es un equipo que data de 2008, y a 10 años de su creación, los recursos con los que cuentan son muy limitados, por lo cual ha sido difícil tratar de formalizarlo; más aún porque la FMF no ha mostrado interés en apoyarlos ni siquiera prestándoles una cancha para jugar.

“A veces es muy duro pero somos muchas personas las que queremos profesionalizar esto. En Inglaterra hay equipos semiprofesionales y acá ni siquiera nos prestan una cancha para jugar, es horrible”, expresó Bello.