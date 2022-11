Dua Lipa no dará concierto en Mundial 2022: ‘Iré a Qatar cuando cumpla derechos humanos’

One kiss, casi himno de los estadios de futbol en Tik Tok, no sonará en el Mundial de Qatar 2022, como se había especulado, ya que su intérprete, Dua Lipa, explicó que no formará parte de ninguna presentación musical en la Copa Mundial de Fútbol de este año.

Se tienen previstos varios shows en varios momentos del evento deportivo, ya que el 20 de noviembre es la ceremonia de inauguración en el estadio Al Khor, para la cual se filtró la posible aparición de personalidades entre las cuales sonó la cantante británica.

Hace unos días, la cuenta oficial de Twitter de World Music Awards publicó de forma extraoficial los nombres de los artistas participantes en el show de apertura del Mundial, aunque después eliminó la publicación.

En ese line up también había nombres como: Shakira, BTS (quienes anunciaron que cumplirían su servicio militar obligatorio en Corea del Sur durante su pausa musical), Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, R&B Trinidad Cardona; así como Davido y la intérprete Aisha, encargados del tema oficial de Mundial de Qatar, Hayya Hayya (Mejor juntos).

Dua Lipa aclara rumores sobre su participación en el Mundial 2022

La cantante británica publicó una historia de Instagram este domingo donde habló del asunto:

“Actualmente hay mucha especulación de que actuaré en la ceremonia de apertura de la copa del mundo en Qatar. No actuaré y nunca he estado involucrado en ninguna negociación para actuar”.

Asimismo intérprete de Levitating lanzó un mensaje contundente ante las polémicas que han rodeado la celebración del torneo en el país árabe:

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo al ganar el derecho a albergar la Copa del Mundo”, puntualizó Dua Lipa y se despidió con la frase que reconoce a sus fanáticos: “One Love”.

Dua Lipa estuvo presente en la Ciudad de México en septiembre para su presentación como parte de su gira, la cantante vistió distintos puntos turísticos de la CDMX y sus municipios aledaños como el Nido de Quetzalcóatl, La Casa Azul de Frida Kahlo, entre otras atracciones.

Dua Lipa lanzó una crítica en contra de Qatar 2022 en sus redes sociales. (Foto: Instagram / @dualipa)

¿Cuándo empieza Qatar 2022?

Qatar 2022 de futbol tendrá su inauguración el próximo 20 de noviembre y durará hasta el 18 de diciembre. La Selección Mexicana comenzará el torneo en el grupo C junto a equipos como el de Argentina.

México vs. Polonia : Estadio 974 - martes 22 de noviembre - 10:00 horas tiempo del centro de México (19:00 horas tiempo local).

: Estadio 974 - martes - 10:00 horas tiempo del centro de México (19:00 horas tiempo local). Argentina vs. México : Estadio de Lusail - sábado 26 de noviembre - 13:00 horas tiempo del centro de México (16:00 horas tiempo local).

: Estadio de Lusail - sábado - 13:00 horas tiempo del centro de México (16:00 horas tiempo local). Arabia Saudita vs. México: Estadio de Lusail - miércoles 30 de noviembre - 13:00 horas tiempo del centro de México (22:00 horas tiempo local).

Conciertos en Qatar 2022

A pesar de que Dua Lipa no se presentará en Qatar 2022, estos son algunos conciertos y festivales que resonarán durante el Mundial y está pendiente saber quiénes darán presentaciones durante la inauguración y cierre del Mundial.

FIFA Fan Festival

Festival gratuito Al Bidda Park, del 19 de noviembre al 18 de diciembre.

Calvin Harris

Diplo

Trinidad Cardona

Norah Fatehi

Clean Bandit

GIMS

Daydream Festival

Daydream Festival será del 22 de noviembre al 18 de diciembre en Doha Golf Club; con boletos desde los 104 dólares (2 mil 28 pesos). Algunos de los artistas que se presentaran son:

Armin van Buuren

ATB

Dimitri Vegas & Like Mike

John Newman

Major Lazer

Roger Sanchez

Tiësto

Arcadia Spectacular

Del 19 de noviembre al 19 de diciembre, en Ras Bu Fontas también se presentarán varios artistas para este festival, con boletos disponibles en 104 dólares (2 mil 28 pesos).

Meduza

Paul Van Dyk

Nervo

Hot Since 82

Martin Jensen

Gorgon City

Nicky Romero

Jonas Blue

MDL Beast Presents ARAVIA

Del 21 de noviembre al 18 de diciembre, este festival estará disponible en Al Wakra, con boletos desde 50 dólares (966 pesos mexicanos):

Axwell

David Guetta

Hardwell

Sebastián Ingrosso

Fatboy Slim

Calvin Harris

Lost Frequencies

Otto Knows

Rehab

Steve Aoki

Afrojack

Aparte de los festivales musicales que se llevarán a cabo dentro del país árabe, algunos artistas tendrán sus propias presentaciones como: