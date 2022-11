Mundial de Futbol 2022: ¿Cuántas horas de diferencia hay entre México y Qatar?

Del 20 de noviembre al 18 de diciembre se realizará la próxima edición del Mundial de futbol que por primera vez tendrá lugar en Qatar, un país de Medio Oriente. La Selección Mexicana se ubica dentro del Grupo C, junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, por lo que seguro querrás seguir sus partidos en vivo incluso con la diferencia horaria.

Son nueve horas las que existen de diferencia entre la Ciudad de México y Doha. Afortunadamente para los aficionados nacionales, los dirigidos por Gerardo Martino jugarán una vez a las 10:00 y dos a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en la etapa de fase de grupos, donde 32 equipos buscan el título. Si quieres seguir a otros países, seguramente deberás madrugar.

La FIFA se decidió a adelantar un día la fecha de inicio, ya que originalmente Senegal vs. Países Bajos sería el primero de los encuentros. El resto de la primera jornada se complementa con Inglaterra vs. Irán y Estados Unidos vs. Gales.

El partido inaugural de Qatar 2022

El Estadio Al Bayt, con capacidad para 60 mil espectadores, verá la inauguración del máximo torneo del balompié con el Qatar vs. Ecuador, quienes saldrán a la cancha a las 10:00 horas del domingo 20 de noviembre, transmisión que podrás seguir a través de Las Estrellas, Canal 7, Sky Sports y Vix.

La cantante colombiana Shakira estaría a cargo de la actuación previa en la ceremonia que también contaría con artistas como Dua Lipa, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie, según lo publicado por la cuenta oficial de Twitter de World Music Awards.

No te olvides que si te encuentras en la capital mexicana tienes otra opción con el FIFA Fan Festival que instalará pantallas gigantes en el Monumento a la Revolución.