¿Shakira estará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022? Esto sabemos

Cada vez falta menos para la inauguración del Mundial de Qatar y al parecer se han filtrado algunos detalles del concierto que abrirá el magno evento deportivo y estaría protagonizado otra vez por la cantante colombiana Shakira junto a otros artistas destacados.

El próximo 20 de noviembre iniciará la Copa del Mundo con el partido entre la selección anfitriona de Qatar y la de Ecuador en el estadio Al Khor, con capacidad para 60 mil espectadores.

La ceremonia de inauguración previa será a las 18:00 horas (09:00 am, tiempo del centro de México) y tendrá una duración de una hora, ya que el primer encuentro del Mundial está programado para las 19:00 horas (10:00 am, tiempo del centro de México).

Shakira y Dua Lipa, en inauguración del Mundial

La Copa del Mundo de Qatar contaría para su inaguración con la sensualidad de la colombiana Shakira y la británica Dua Lipa en el estadio Al Khor.

La cuenta oficial de Twitter de World Music Awards fue la encargada de anunciar o, mejor dicho, de filtrar de forma extraoficial los nombres de los artistas participantes en el show de apertura del Mundial, ya que después eliminó la publicación.

Además de Shakira y Dua Lipa, se presentarán en concierto la agrupación de K-pop BTS, la banda estadounidense de hip-hop Black Eyed Peas, el reguetonero J Balvin, la cantante canadiense Nora Fatehi y el compositor nigeriano de reggae-dance Patrick Nnaemeka Okorie.

Dua Lipa, BTS y Shakira Dua Lipa, BTS y Shakira son algunos de los nombres que circulan en redes como posibles participantes en la inauguración del Mundial. (Instagram: @dualipa / @bts.bighitofficial / @shakira)

También estará en el show la cantante estadounidense de R&B Trinidad Cardona, el compositor nigeriano Davido y la intérprete qataría Aisha, encargados del tema oficial de Mundial de Qatar, ‘Hayya Hayya’ (Mejor juntos).

Participaciones de Shakira en Mundiales

La cantante colombiana ha sido una artista recurrente en los últimos Mundiales de futbol y Qatar 2022 sería su cuarta participación tras ausentarse en Rusia 2018.

La primera fue en Alemania 2006 con el hit ‘Hips don’t lie’, en colaboración con el rapero Wyclef Jean, y que fue acusado de plagio al cantante Jerry Rivera, aunque en realidad se trató del sampleo de las trompetas al inicio. Pero ese no fue el tema oficial del Mundial, sino el de ‘The Time of our lives’ de Il Divo y Tony Braxton.

Cuatro años después sí fue la encargada del tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 con la famosa ‘Waka Waka’, cuyo video oficial contó con varios jugadores del Barcelona y gracias al cual conoció a su ahora expareja Gerard Piqué.

En Brasil 2014 volvió al escenario mundialista con ‘La la la’, pero no tuvo el mismo éxito de sus canciones anteriores. En el Mundial de Rusia 2018 no participó en las ceremonias de apertura ni de clausura, ni lanzó ningún tema especial.

Ojo al dato 👇

De confirmarse @shakira se convertirá en la primera artista en cantar 4 veces en la Copa Mundial de Fútbol. 1 en cada continente donde se realiza la competencia:

- Alemania, 2006 (Europa)

- South África, 2010 (África)

- Brasil, 2014 (América)

- Qatar, 2022 (Asia) pic.twitter.com/0cIyzKKb9i — Deimer Espinoza (@deimerespinoza_) November 10, 2022